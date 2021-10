Normandie. Vingt collectivités locales labellisées Terre de jeux 2024

En voilà une bonne nouvelle pour la région ! Vingt villes et communautés normandes ont obtenu ce mercredi 20 novembre 2019 le label Terre de jeux 2024, parmi 500 villes françaises. Il a été décerné à l'occasion du congrès de l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalité.

Les villes de Caen, Mondeville, Bayeux, Deauville représentent les territoires sélectionnés dans le Calvados.

La Seine-Maritime en n°1

Dans la Manche, cela concerne la communauté urbaine de Coutances, la communauté urbaine Granville Terre et Mer ainsi que la ville de Granville. Dans l'Orne : Bagnoles-de-l'Orne et Argentan sont les deux sélectionnées. En Seine-Maritime, on en compte huit : Rouen, Mont-Saint-Aignan, Maromme, Lillebonne, Dieppe, Montivilliers, Port-Jérôme-sur-Seine, Octeville-sur-mer.

Enfin, dans l'Eure, on compte trois communes que sont Val-de-Reuil, Vernon, Louviers. Ce label est destiné à favoriser l'engagement des collectivités envers les Jeux Olympiques de 2024, et pourquoi pas devenir centre de préparation aux Jeux.