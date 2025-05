Caen. Réouverture du local Cœur Saint-Paul des Restos du Cœur

Après avoir été fermé pendant près d'un an, le local Cœur Saint-Paul des Restos du Cœur, à Caen, a rouvert ses portes le 9 avril. Destiné principalement aux personnes sans domicile, ce point de distribution spécifique accueille chaque semaine une cinquantaine de bénéficiaires, sans inscription, pour leur fournir des repas.

Une réouverture attendue

La fermeture, décidée par l'association elle-même en lien avec les services d'hygiène et de sécurité alimentaire, était devenue indispensable. "Il n'était pas concevable de continuer à distribuer de l'alimentaire dans ces conditions", explique Alain Gicquere, responsable départemental des Restos du Cœur depuis septembre. Le bâtiment, vieux de 20 ans, présentait de sérieuses défaillances : vétusté, problèmes d'hygiène, présence d'amiante… Des travaux de fond ont donc été engagés dès le mois de janvier dernier. Au total, 67 000 euros ont été investis pour remettre le local aux normes. Il ne s'est pas agi d'un simple rafraîchissement, mais d'une réhabilitation complète : décapage des murs, isolation, traitement de l'amiante, rénovation de l'électricité, du gaz, des peintures et remise en conformité sanitaire. "On n'est pas dans le luxe, mais on a ce qu'il nous faut : propreté et efficacité", souligne Alain Gicquere.

Pendant les travaux, les distributions avaient été temporairement transférées vers un autre site, à la Folie-Couvrechef. Aujourd'hui, le local fraîchement rénové permet à nouveau aux équipes d'agir dans de bonnes conditions. "C'est magnifique !", s'exclame Marie-Cécile Robineau, ancienne responsable du lieu.

Pour l'instant, une seule distribution est organisée chaque semaine, le mercredi. Le nombre de permanences pourra être ajusté selon la demande.