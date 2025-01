Caen. Plus de 3kg de cannabis retrouvés dans une voiture

Le flair des policiers a fonctionné. Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 janvier, les membres de la brigade anticriminalité de la police de Caen procèdent à un simple contrôle routier dans le quartier de la Folie-Couvrechef. L'un d'eux remarque trois blocs de résine de cannabis dans l'habitacle d'un véhicule.

Le véhicule est alors fouillé de fond en comble, et les forces de l'ordre ont saisi "près de 3,6kg de résine de cannabis, plus de 11 000€ en espèce, et un véhicule immatriculé sous une identité fictive. Deux hommes ont été condamnés à des peines respectives de 18 mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et 12 mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis", poursuivent les policiers.

