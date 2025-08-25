Courseulles-sur-Mer. Une nouvelle vedette pour les sauveteurs

Arrivée à Courseulles-sur-Mer début août, la nouvelle vedette de la station SNSM a été inaugurée officiellement samedi 23 août lors de la Fête du port. Sous les yeux d'un public venu nombreux et de plusieurs représentants, la Perle de Nacre a été présentée.

Opérationnelle à compter du mois d'octobre, elle offrira des conditions de navigation plus sûres et plus confortables pour tout l'équipage de bénévoles, mais aussi pour les futurs naufragés. Elle possède "une caméra thermique" et "un équipement moderne", affirment les bénévoles. Après la bénédiction de la vedette, les sauveteurs en mer de Courseulles-sur-Mer en ont profité pour présenter leur nouveau logo, déjà en vente à la station.