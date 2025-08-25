En ce moment Man ! i feel like a woman Shania TWAIN
Courseulles-sur-Mer. Une nouvelle vedette pour les sauveteurs

Solidarité. A l'occasion de la Fête du port de Courseulles-sur-Mer, samedi 23 août, la station SNSM de la commune a présenté son nouveau logo et inauguré sa nouvelle vedette.

Publié le 25/08/2025 à 12h04 - Par Lilian Fermin
La Perle de Nacre sera opérationnelle dans quelques semaines à Courseulles-sur-Mer.
La Perle de Nacre sera opérationnelle dans quelques semaines à Courseulles-sur-Mer.

Arrivée à Courseulles-sur-Mer début août, la nouvelle vedette de la station SNSM a été inaugurée officiellement samedi 23 août lors de la Fête du port. Sous les yeux d'un public venu nombreux et de plusieurs représentants, la Perle de Nacre a été présentée.

Opérationnelle à compter du mois d'octobre, elle offrira des conditions de navigation plus sûres et plus confortables pour tout l'équipage de bénévoles, mais aussi pour les futurs naufragés. Elle possède "une caméra thermique" et "un équipement moderne", affirment les bénévoles. Après la bénédiction de la vedette, les sauveteurs en mer de Courseulles-sur-Mer en ont profité pour présenter leur nouveau logo, déjà en vente à la station.

Courseulles-sur-Mer. Une nouvelle vedette pour les sauveteurs
