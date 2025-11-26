Ernée. Pour préserver la chapelle classée et ses peintures, une collecte de dons est lancée

Pour faire peau neuve, la chapelle Notre-Dame de Charné a besoin d'aide. La Fondation du patrimoine et la commune d'Ernée ont lancé, mardi 25 novembre, une collecte de dons en faveur de sa restauration. Classé Monument historique depuis 1992, l'édifice religieux situé à Ernée souffre d'importantes dégradations telles que l'humidité et des altérations de maçonneries. Des fissures et des chutes d'ardoises menacent également ses peintures murales du bras nord du transept.

Objectif de dons : 30 000€

Le projet vise ainsi à restaurer les couvertures, charpentes et maçonneries, à piquer les joints de ciment et à procéder au rejointoiement à la chaux. La restauration des décors peints et la remise aux normes électriques sont également prévues. La commune coordonne les travaux en plusieurs tranches, dont la première faisant l'objet de la collecte de dons. Celle-ci est programmée pour 2026, pour un montant de 356 000€. L'objectif de la collecte de dons est fixé à 30 000€.

Une fois restaurée, la chapelle, ouverte quotidiennement par un réseau de bénévoles, continuera d'accueillir les visiteurs et les touristes, et les activités culturelles.