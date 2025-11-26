La Caennaise de la semaine. Emma Burke, humoriste, s'est installée à Caen : "Avec le réchauffement du climat, l'avenir est ici"

Originaire de Dordogne, la néo-humoriste Emma Burke a posé ses valises à Caen il y a 5 ans et y a trouvé son bonheur.

Pourquoi avoir choisi de vivre à Caen ?

"Je n'aime pas les villes, on est arrivées par hasard ici avec ma compagne. Je n'étais pas motivée et ça ne m'évoquait rien du tout. Puis, on a été happées par le fait qu'il fait hyper bon vivre ici. C'est la première ville que j'habite par choix, et non par dépit."

Même avec la météo actuelle ?

"On a beau dire ce qu'on veut, mais avec le réchauffement climatique, l'avenir est ici ! Et puis, les gens abusent. Oui il pleut à Caen, mais pas tout le temps. En Dordogne, il faisait beaucoup trop chaud pour moi, j'avais la peau qui devenait rouge comme une écrevisse."

Quel est votre endroit préféré ?

"La Presqu'île pour promener mon chien, c'est génial. On a une ambiance campagne en deux rues que j'aime bien. Et évidemment le château, car on n'a pas souvent l'occasion de traîner dans un endroit aussi chic qu'un château littéralement, qui est en plus accessible à la plèbe."

Votre spectacle est prévu le 16 décembre. Pas peur du public local ?

"Non, car le public sera composé de personnes qui me connaissent, même s'il y aura quelques curieux. Mon spectacle est fait pour rire avec, et non pas pour rire de, en parlant de mon quotidien et de mes passions. J'ai vu un plateau à Paris, et je me suis fixé l'objectif de faire une scène avant mes 30 ans. Puis je me suis inscrite au Caen Comedy Club et à l'école du P'tit Coin à Mondeville. Je vis au jour le jour, donc on va voir comment ça se passe le 16 décembre à Mondeville Animation !"