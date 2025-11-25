Justice. Plus de 500 salariés du groupe mayennais Lactalis portent plainte pour fraude fiscale et escroquerie

Le géant mayennais Lactalis dans le viseur de ses salariés. Plus de 500 employés et ex-salariés du groupe laitier, dont le siège social est basé à Laval, ont déposé plainte mardi 25 novembre auprès du parquet national financier (PNF). Ils considèrent être victimes d'une fraude fiscale de leur employeur, a annoncé leur avocat Me Renaud Portejoie à l'AFP.

Un bénéfice minoré

Les salariés estiment que l'entreprise, qui a réglé 475 millions d'euros à l'administration fiscale pour "clore un différend" en décembre 2024, a minoré son bénéfice pendant plusieurs années et ainsi amputé les primes de participation versées à ses collaborateurs.

