Justice. Plus de 500 salariés du groupe mayennais Lactalis portent plainte pour fraude fiscale et escroquerie

Sécurité. Plusieurs centaines de salariés et ex-salariés du groupe laitier Lactalis, basé à Laval, ont déposé plainte auprès du parquet national financier pour fraude fiscale et escroquerie.

Publié le 25/11/2025 à 16h30 - Par Simon Lebaron
Le groupe lavallois Lactalis visé par une plainte pour fraude fiscale et escroquerie. - Courrier de la Mayenne

Le géant mayennais Lactalis dans le viseur de ses salariés. Plus de 500 employés et ex-salariés du groupe laitier, dont le siège social est basé à Laval, ont déposé plainte mardi 25 novembre auprès du parquet national financier (PNF). Ils considèrent être victimes d'une fraude fiscale de leur employeur, a annoncé leur avocat Me Renaud Portejoie à l'AFP.

Un bénéfice minoré

Les salariés estiment que l'entreprise, qui a réglé 475 millions d'euros à l'administration fiscale pour "clore un différend" en décembre 2024, a minoré son bénéfice pendant plusieurs années et ainsi amputé les primes de participation versées à ses collaborateurs.

Avec AFP.

