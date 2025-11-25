Animations. Spectacles, marchés, patinoire… Pendant un mois, la Ville d'Alençon fête Noël !

"C'est un moment pendant lequel les gens ont besoin de se retrouver." Tels sont les mots de Joaquim Pueyo, maire d'Alençon, lorsqu'il évoque la période des fêtes de fin d'année. Du 5 décembre au 4 janvier, les rues de la ville seront animées par différents spectacles, marchés, concerts et illuminations.

Quelles nouveautés en 2025 ?

Comme en 2024, la Halle au Blé hébergera une patinoire éphémère dès le 20 décembre. Le marché de Noël se tiendra quant à lui sur deux week-ends, d'abord du vendredi 12 au dimanche 14 décembre puis du vendredi 19 au dimanche 21 décembre. Un marché solidaire ainsi qu'un marché de producteurs locaux seront aussi organisés les 7 et 19 décembre.

Grande nouveauté cette année, la Ville va mettre en place un parcours lumineux interactif entre la place de la Magdeleine et la place du Champ Perrier, en passant par le parc de la Providence. "Il y aura des structures lumineuses avec plusieurs motifs, détaille Joaquim Pueyo. Les passants pourront déambuler et se prendre en photo", poursuit-il.

Stationnement gratuit tous les samedis

L'association de commerçants Les Vitrines d'Alençon organise quant à elle plusieurs opérations commerciales tout au long du mois de décembre pour "ramener du monde en centre-ville", lance Sébastien Lange, président de l'association. Le stationnement sera gratuit dans les rues de la ville tous les samedis du mois.