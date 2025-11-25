Yvetot. Noël 2025 : entre patinoire, marché et animations pour les enfants

Pendant sept semaines, la magie de Noël s'invite à Yvetot : lumières, glisse, spectacles et gourmandises vont illuminer la ville du 28 novembre au 9 janvier.

Soirée de lancement

Vendredi 28 novembre de 18h à 21h - place de l'hôtel de Ville

Yvetot ouvre officiellement ses festivités avec une soirée. Dès la tombée de la nuit, les rues et la place de la ville s'illumineront, plongeant petits et grands dans la magie de Noël. Une chorale locale accompagnera ce moment en interprétant des chants traditionnels, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. Le groupe Pitch & Lemon investira la patinoire pour un concert dynamique et festif. Pour compléter la soirée, des commerçants proposeront boissons chaudes, crêpes et spécialités locales afin que chacun profite pleinement de la magie des fêtes.

Yvetot sur glace

Du 28 novembre au 4 janvier - place de l'hôtel de Ville

Pour sa vingtième édition, la patinoire d'Yvetot revient avec encore plus de féerie et d'animations. En 2024, plus de 10 000 visiteurs ont été séduits par ce lieu, dont plus de 1 300 élèves qui ont pu profiter de la glace sur leur temps scolaire, mêlant plaisir, sport et découverte.

Durant la période régulière, la patinoire sera ouverte l'après-midi et en début de soirée selon les jours, tandis que pendant les vacances scolaires, elle accueillera les patineurs tous les jours, avec des horaires étendus. La patinoire sera exceptionnellement fermée à 17h les 24 et 31 décembre et restera fermée les 25 décembre et 1er janvier.

Les tarifs sont adaptés à tous : 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les moins de 18 ans, les étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA. Une carte de 10 entrées est proposée au tarif réduit de 25 euros, tandis que les groupes de 10 personnes bénéficieront d'un tarif de 4 euros par personne.

Des soirées à thème

Vendredi 5 décembre, la patinoire accueillera la soirée "Roc N' Rock". La soirée débutera par un spectacle du Rouen Olympic Club à 18h30, suivi d'une soirée rock sur la glace jusqu'à 21h30. La patinoire sera fermée exceptionnellement de 16h45 à 18h30 pour préparer l'événement.

Vendredi 12 décembre de 16h45 à 20h, les visiteurs pourront profiter de la "Nocturne fluo", un événement unique avec lumières fluorescentes, boules à facettes et bracelets lumineux. Les participants sont invités à porter des vêtements colorés pour briller sur la glace.

Vendredi 19 décembre de 16h45 à 20h, dans le cadre de la journée nationale du pull de Noël, patineurs et bénévoles sont invités à enfiler leurs plus beaux pulls festifs pour célébrer Noël dans la bonne humeur.

Enfin, samedi 3 janvier de 19h30 à 21h30, la patinoire fêtera l'arrivée de la nouvelle année avec la soirée "Welcome 2026", alliant musique, ambiance festive et convivialité sur la glace.

Journée des séniors

Jeudi 4 décembre à partir de 13h30 - salle du Vieux Moulin

L'après-midi débutera avec un spectacle cabaret, offrant humour, musique et performances artistiques. Les participants seront ensuite invités à se laisser emporter par une animation dansante, animée par Angel for Kiss, artiste reconnu pour son univers cabaret et sa capacité à créer une ambiance conviviale et entraînante.

Pour prolonger le plaisir, un goûter gourmand sera servi, comprenant de délicieux petits fours préparés par les boulangers d'Yvetot. En souvenir de ce moment festif, chaque participant repartira également avec un ballotin de chocolats de la chocolaterie Hautot, pour une touche sucrée et chaleureuse qui clôturera parfaitement l'après-midi.

Marché de Noël

Dimanche 7 décembre de 10h à 18h - salle du Vieux Moulin

Pour sa 14e édition, le marché de Noël de la ville d'Yvetot met l'accent sur la diversité et la sélection des exposants (fait main, artisanat local, recyclage, gastronomie locale).

Avec ses 50 exposants, ce marché de Noël se distingue par son emplacement couvert, offrant aux visiteurs le plaisir de flâner à l'abri des intempéries. Le public y découvrira des idées cadeaux originales (luminaires, figurines 3D, textile, tableaux, bijoux, céramique, romans, fondants parfumés…), de la décoration de Noël pour le sapin et la table (suspensions, centres de table, personnages, bougies, vaisselle décorée, carterie), des présents pour les petits (doudous, jouets et jeux, livres jeunesse, articles de puériculture) et bien sûr de la gastronomie (pâtisseries, confitures, champagne, miel, charcuterie, chocolat, thés et cafés…). Les matières naturelles seront également mises à l'honneur (bois, toile de jute, tissu, verre, carton, papier, pierres…).

Fête des enfants

Samedi 13 décembre à partir de 15h - salle d'honneur de l'hôtel de Ville

Les enfants sont invités pour un après-midi entièrement dédié à la magie, au rire et à la fête.

Les petits participants seront accueillis par des mascottes qui les guideront dans cet univers féerique. Le cœur de l'événement sera le spectacle Un jour, je serai un lutin, un moment captivant mêlant humour, musique et magie, conçu pour émerveiller les enfants et stimuler leur imagination.

Après le spectacle, les festivités se poursuivront avec un goûter gourmand, offrant friandises et douceurs de saison. Les enfants auront également l'opportunité de rencontrer le père Noël, de poser pour une photo souvenir et de repartir avec des étoiles plein les yeux.

Vœux du Maire

Vendredi 9 janvier à 18h - espace culturel Les Vikings

Pour clore les festivités, le maire et la municipalité d'Yvetot adresseront leurs vœux aux habitants dans un moment convivial. Les Yvetotais seront invités à partager un moment chaleureux autour d'un pot amical, symbole de convivialité et de lien entre les habitants.