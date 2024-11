Evénement. Yvetot Fête Noël 2024 : l'événement à ne pas manquer

La ville d'Yvetot s'apprête à enchanter petits et grands avec son événement incontournable : Yvetot Fête Noël 2024. Du vendredi 29 novembre 2024 au 5 janvier 2025, une programmation féerique vous attend pour célébrer les fêtes de fin d'année dans une ambiance chaleureuse et festive.

Virginie Blandin, la première adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, nous détaille le programme de ces festivités :

Yvetot fête Noël Impossible de lire le son.

Que serait Noël sans une patinoire ? Installée sur la place de l'Hôtel de Ville, elle sera accessible tous les jours jusqu'au 5 janvier 2025. Avec des créneaux élargis pendant les vacances, c'est l'occasion parfaite pour s'amuser entre amis ou en famille, tout en profitant de l'ambiance hivernale.

Cette année, la ville mise sur une programmation variée pour plaire à tous :

Marché de Noël : Le 8 décembre, plus de 55 exposants vous attendent avec des produits artisanaux et locaux. De quoi trouver des cadeaux uniques et savourer les douceurs de Noël.

La Fête des enfants : Le 14 décembre, les plus jeunes pourront rencontrer le père Noël, assister à un spectacle féerique et déguster un goûter gourmand.

Nos seniors fêtent Noël : Le 5 décembre, la salle du Vieux-Moulin accueillera un après-midi festif spécialement conçu pour les aînés.

Et pour les amateurs de gastronomie, ne manquez pas le Marché au foie gras samedi 30 novembre, un rendez-vous incontournable pour préparer vos repas de fêtes avec des produits locaux d'exception.