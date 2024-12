Montivilliers. Marché de Noël et journée festive "Sur les traces de l'ours polaire"

Pour Noël, Montivilliers se pare de ses plus belles lumières et propose des événements festifs pour tous.

Le marché de Noël s'installera rue Gambetta, autour des Hallettes et cour Saint-Philibert du 6 au 8 décembre. Des déambulations animeront les allées du marché pour plonger les visiteurs dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Durant ce week-end, le samedi, les enfants pourront profiter du spectacle de Noël Grigri à la bibliothèque Condorcet. Autre temps fort : une journée festive samedi 14 décembre intitulée "Sur les traces de l'ours polaire". Cette animation gratuite est faite pour toute la famille avec des déambulations, la présence de statues géantes et de nombreux jeux en bois. Le rendez-vous est fixé rue Gambetta et autour des Hallettes.

A noter que le concert du Nouvel An est programmé les 11 et 12 janvier 2025. Cette année, l'orchestre de la batterie fanfare célébrera les Jeux olympiques.

Pratique. Programme sur ville-montivilliers.fr.