Bolbec. Le père Noël arrive ! Découvrez le programme des festivités

Bolbec a concocté tout un programme d'animations, à partir du samedi 7 décembre et jusqu'au lundi 23 décembre, pour occuper les familles à l'approche des fêtes de fin d'année avec "Il était une fois Noël".

Parmi les moments forts à retenir : l'arrivée du Père Noël qui aura lieu vendredi 13 décembre, avec l'illumination du sapin de Noël. Le week-end du 14 et 15 décembre se poursuivra par le marché de Noël dans la rue piétonne. Dimanche 15 décembre, le temple protestant accueillera son traditionnel concert de Noël. Pour les enfants, des contes seront lus au château du Val-aux-Grès, mardi 10 et mercredi 11 décembre. Enfin, c'est un incontournable à Bolbec, le père Noël et ses lutins donneront rendez-vous aux enfants en mairie, décorée dans la plus grande tradition de Noël, afin qu'ils puissent déposer leur liste de Noël et prendre une photo avec lui (mercredi 18, vendredi 20, samedi 21 et lundi 23 décembre).

Pratique. Programme à retrouver sur bolbecDécouvre.fr.