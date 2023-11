Caen. Noël approche… Le tour des animations à retrouver en centre-ville

L'ambiance de Noël s'invite à Caen ! Voici le programme des festivités en centre-ville à partir de ce week-end.

Le marché de Noël

Du 25 novembre au 31 décembre, les soixante chalets du marché de Noël de Caen s'installeront place de la République et boulevard Maréchal-Leclerc. Terroir, bijoux, beauté, jouets, décorations, ce sera l'occasion de compléter vos cadeaux de Noël. Le marché ouvrira ses portes tous les jours, de 11h à 19h30. A noter que le village ouvrira à 14h le lundi et fermera à 21h le vendredi et le samedi. Attention, le marché est fermé le 25 décembre.

Rencontre avec le père Noël

Vous allez pouvoir rencontrer le père Noël dès le samedi 2 décembre (15h) au sein du marché de Noël. Il rejoindra sa maison vers 16h. Pour les absents, des séances de rattrapage sont prévues tous les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h, et le vendredi 23 décembre à 19h, avant qu'il prépare sa tournée de cadeaux. L'occasion parfaite pour prendre un selfie.

Déambulations en centre-ville

Vous allez en prendre plein les yeux le samedi 2 décembre, entre marionnettes lumineuses et musique. Deux semaines après, le 16 décembre, les Vitrines de Caen vous invitent à une parade de Noël, de 15h à 18h, où vous aurez peut-être la chance d'apercevoir Mickey, Minnie, Olaf, ou encore le père Noël en personne. Après Noël, le mercredi 27, ça sera au tour de Joséphine et ses dragonneaux d'investir le centre-ville, pour un moment ludique et familial. Les enfants seront même invités à monter sur le dos des dragons.

La grande roue

Après trois ans d'absence, la grande roue fait son retour devant l'hôtel de ville de Caen. Montez à 40m de haut pour observer la ville illuminée à partir du 25 novembre jusqu'au 8 janvier.

Un jeu de piste de Noël

Petits meurtres entre amis organise un jeu de piste spécial Noël cette année. Venez aider le père Noël à réparer sa machine à cadeaux qui est en panne. Rendez-vous les mercredis 6 et 13 décembre dans le centre-ville et le marché de Noël.