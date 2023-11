Caen. Mickey et Minnie reviennent pour les fêtes de Noël !

Les amoureux de Disney vont être ravis ! Mickey et Minnie viendront rendre visite aux Caennais pendant les festivités de Noël. Après les fêtes de fin d'année l'an dernier et la Saint-Valentin en février, l'association des commerçants Les Vitrines de Caen renouvellent l'opération. Les deux personnages préférés des enfants pourront faire des câlins et prendre des selfies avec eux le samedi 16 décembre.

Une grande parade sera prévue avec la présence du père Noël.

Mais aussi la Reine des neiges, Olaf, les ours polaires…

Une grande parade est prévue dans les rues du centre-ville de 15 à 18 heures avec de nombreux personnages tels que la Reine des neiges, Olaf, les ours polaires, sans oublier le père Noël. Le célèbre monsieur à la grande barbe blanche rencontrera les enfants chaque mercredi du 6 au 24 décembre. Il se prépare même à signer des autographes. C'est le moment de préparer votre liste de cadeaux !

En décembre 2022, de grands ours avaient participé à la parade rue Saint-Pierre.

N'oubliez pas que la grande roue fait son retour devant l'hôtel de ville de Caen à compter du samedi 25 novembre prochain.