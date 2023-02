Caen. Saint-Valentin : rencontrez Mickey et Minnie en centre-ville

Les Vitrines de Caen, l'association des commerçants de Caen, organisent une journée spéciale à l'occasion de la Saint-Valentin. De nombreuses animations sont prévues samedi 18 février avec, en invités de prestige, Mickey et Minnie. Les personnages tant appréciés de Disney seront à disposition du public de 15 heures à 18 heures dans les rues du centre-ville pour leur faire des câlins.

Concours photo

Un concours de photos est aussi organisé dans le "photo bus tour", situé boulevard Maréchal-Leclerc de 14 heures à 16 heures puis place Bouchard de 16 heures à 18 heures. Le principe est simple : il suffit de prendre votre plus belle photo en amoureux et de la poster sur Facebook. Des chèques cadeau de 40 €, 70 € et 100 € sont à gagner pour être dépensés dans les commerces de la ville.

Un repas pour deux à gagner

En parallèle, la Ville de Caen organise son propre concours photo avec, à la clé : un repas pour deux à gagner dans un restaurant du Vaugueux.

💘 À l'occasion de la #SaintValentin, participez à notre concours photo Instagram sur le thème de l'amour et du romantisme à #Caen. Les lauréats remporteront un repas pour 2 dans un restaurant caennais 😋.

Participez avant le 12 mars > https://t.co/ZFxpsghAhG. #CaenJeTaime pic.twitter.com/gIUt6SMuLy — Ville de Caen (@CaenOfficiel) February 8, 2023

Ce concours a lieu sur Instagram. Il est ouvert depuis le mercredi 8 février, jusqu'au dimanche 12 mars (minuit) à toute personne de plus de 13 ans. Trois critères sont indispensables : prendre une photo romantique en couleur ou noir et blanc, sans montage, où la ville de Caen doit être identifiable. Il faut ensuite la poster sur Instagram avec le hashtag #CaenJeTaime.

Un jury se réunira entre le 13 et le 17 mars pour désigner 18 gagnants. Les photographies seront publiées et les noms des participants sélectionnés seront communiqués sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter de la Ville de Caen.