Caen. La grande roue fait son retour devant l'hôtel de ville

Vous les voyez peut-être perchés à 10 mètres de haut dans les rues de Caen. Les employés municipaux sont actuellement en train d'installer les décorations de Noël. En plus des 4km de guirlandes illuminées et des 800 décors dans les arbres, les Caennais vont pouvoir compter sur le retour de la grande roue devant l'hôtel de ville alors que la Ville avait fait le choix de s'en passer en 2022.

La grande roue sera accessible à partir du samedi 25 novembre (date d'ouverture du marché de Noël) jusqu'au 8 janvier 2024. C'est l'occasion pour petits et grands d'en prendre plein la vue et d'observer la ville scintillante à plus de 40 mètres de haut. Il faudra compter 6€ le ticket pour les adultes et 4€ pour les moins de douze ans.