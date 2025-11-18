Bien-être. Mettre ses décorations de Noël en avance : un geste simple qui fait du bien au moral

Plonger dans l'ambiance de Noël plus tôt aurait un impact direct sur notre santé mentale. Pour le psychanalyste Steve McKeown, décorer sa maison en avance permettrait de diminuer le stress et les tensions qui s'accumulent au quotidien. Les lumières, les couleurs et la symbolique des fêtes créent instantanément une atmosphère apaisante.

A cela s'ajoute la puissance de la nostalgie : les décorations réveillent des souvenirs d'enfance, souvent associés à la chaleur familiale, aux moments réconfortants et aux traditions. Ce retour émotionnel positif active des zones du cerveau liées au plaisir et à la sérénité.

Un environnement plus chaleureux

Les foyers décorés tôt sont également perçus comme plus accueillants. Cette ambiance festive favorise les interactions sociales, attire les échanges et renforce le sentiment de connexion avec les autres. Les décorations deviennent ainsi un véritable signal de convivialité et de partage.

Anticiper Noël n'est donc pas qu'une question d'impatience : c'est un moyen simple et joyeux de se créer un cocon positif, de relâcher la pression et de nourrir son bien-être.