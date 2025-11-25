Consommation. Tous les Auchan normands pourraient disparaître en 2026 : le scénario qui se prépare

En ce moment Sapphire Ed Sheeran
Société. Le groupe Auchan a présenté un vaste projet de transfert de près de 300 supermarchés vers les enseignes Intermarché et Netto, une transformation majeure qui pourrait faire "disparaître" les magasins Auchan en Normandie. Un mouvement stratégique lié à la compétitivité prix, au marché alimentaire et à la restructuration du secteur de la grande distribution.

Publié le 25/11/2025 à 14h37, mis à jour le 25/11/2025 à 14h50 - Par Mathilde Rabaud
Un séisme annoncé dans la grande distribution française, comme ici pour le magasin Auchan d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados). - capture d'écran google maps

C'est une décision qui pourrait redessiner la carte commerciale de plusieurs régions, notamment la Normandie. Auchan a dévoilé un projet inédit : d'ici fin 2026, l'immense majorité de ses supermarchés, hors Corse, passerait sous les couleurs Intermarché ou Netto, selon les informations du Parisien.


En tout, 294 points de vente (3 dans le Calvados, 4 dans l'Eure, 7 en Seine-Martime, 1 dans la Manche), de 400 à 2 500m², basculeraient dans une nouvelle structure indépendante mais toujours liée au groupe Auchan. Une forme de franchise "nouvelle génération", pensée comme une coopération stratégique avec Les Mousquetaires.

Comment fonctionnerait ce basculement massif ?

Avant toute mise en œuvre, le projet doit passer par une phase officielle d'information-consultation ainsi que par l'avis de l'Autorité de la concurrence. Au total, 261 supermarchés intégrés et 33 magasins franchisés sont concernés.
Pour ces derniers, Auchan promet un dialogue "magasin par magasin" avec les gérants actuels. Si l'opération se concrétise, les supermarchés abandonneront l'identité Auchan pour adopter les assortiments, les marques propres et les pratiques commerciales d'Intermarché ou de Netto.

Auchan veut recentrer sa stratégie sur les hypermarchés

Malgré sa perte de vitesse, Auchan rappelle qu'en France, 9 clients sur 10 fréquentent encore les hypermarchés. Le groupe souhaite donc concentrer ses investissements sur ces grands formats, dont une partie est déjà engagée dans un vaste plan de transformation. Une vingtaine d'hypermarchés sont actuellement en rénovation, avec une livraison prévue pour la moitié d'entre eux dès janvier 2026.

Un contexte social très tendu : 11 400 salariés concernés

Si le projet est présenté comme une "coopération innovante", il risque d'alimenter les inquiétudes internes. Les salariés pourraient voir remis en question certains avantages liés aux accords d'entreprise Auchan, une fois passée une période de transition de quinze mois.
Le sujet est d'autant plus sensible que l'enseigne traverse déjà un climat social compliqué. En 2025, un plan social visant près de 2 400 postes a été présenté… avant d'être invalidé par le tribunal administratif de Lille. Auchan a fait appel, mais la décision a marqué les esprits.

Une alliance renforcée entre Auchan et Intermarché

Ce rapprochement n'arrive pas par hasard. Depuis 2024, les deux groupes partagent la centrale d'achats Aura Retail et collaborent déjà au sein des centrales européennes Epic et Everest.
Ils ont également été partenaires dans la reprise d'une partie du parc Casino, même si Auchan a déjà revendu plusieurs magasins à Lidl. Cette nouvelle étape s'inscrit donc dans une stratégie beaucoup plus large de mutualisation et de reconquête commerciale

