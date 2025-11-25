Zoo de Champrépus. Deux girafes quittent la Normandie… mais la belle histoire derrière ce départ va vous surprendre

Depuis près de vingt ans, le zoo de Champrépus s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs de la préservation des girafes de Kordofan, une sous-espèce extrêmement rare, suivie de près par le Programme européen d'élevage (EEP) coordonné par l'Association européenne des zoos et aquariums.

Le parc normand, situé entre Villedieu-les-Poêles et Granville, a accueilli ses premières girafes en 2006. Mais c'est surtout ces dernières années que son rôle a pris une dimension européenne.

Cinq naissances en quatre ans : une chance unique en Europe

Entre 2021 et 2024, Champrépus a vu naître cinq jeunes girafes, un événement exceptionnel pour une population zoologique qui reste très restreinte.

Mieux encore : les cinq sont des femelles, une véritable pépite génétique pour l'EEP, qui manque cruellement de femelles reproductrices.

Dans leur post Facebook, le zoo le rappelle : "Une véritable aubaine pour la population européenne où les mâles sont excédentaires !"

Cette dynamique fait aujourd'hui du site normand un relais précieux pour la survie de l'espèce.

Des transferts stratégiques vers d'autres parcs européens

Après le départ en 2023 de Malia, la première des jeunes femelles, vers le parc zoologique de La Barben, une nouvelle étape vient d'être franchie cette semaine.

Vicky , née en 2023, a quitté Champrépus pour rejoindre le zoo de Jurques , situé lui aussi en Normandie. Le transport a été assuré par l'équipe spécialisée de Crossborder Animal Services .

, née en 2023, a quitté Champrépus pour rejoindre le , situé lui aussi en Normandie. Le transport a été assuré par l'équipe spécialisée de . Violette prendra la route dès demain vers un établissement européen situé plus loin, où elle intégrera à son tour un groupe reproducteur.

Ces mouvements, soigneusement coordonnés entre parcs européens, visent à renforcer la diversité génétique d'une population fragile et en danger critique d'extinction.

Un motif de fierté pour l'équipe du zoo

Pour les soigneurs de Champrépus, ces départs sont loin d'être anodins. Ils marquent la réussite d'un travail de longue haleine, mené dans le respect des obligations scientifiques du programme EEP.

Le zoo le résume d'ailleurs parfaitement :

"C'est une véritable fierté pour notre équipe de pouvoir prendre part à la conservation de cette sous-espèce menacée avec l'ensemble de nos collègues européens."

A travers ces transferts, le parc normand confirme son rôle essentiel dans la conservation des espèces menacées, un enjeu désormais incontournable pour les zoos modernes.