Télévision. Un joyau normand vole la vedette dans un documentaire de France 5 : de sublimes images à découvrir

Société. France 5 propose ce dimanche à 16h25 un nouveau documentaire consacré aux plus beaux jardins français. Parmi les lieux présentés, une pépite normande attire toutes les curiosités : un jardin au charme unique, mis en lumière dans une visite guidée pensée pour les passionnés de patrimoine, de nature et d'histoire.

Publié le 16/11/2025 à 08h00 - Par Mathilde Rabaud
France 5 met en lumière les plus beaux jardins, de l'histoire aux créations contemporaines. - France 5

Ce documentaire de France 5, diffusé ce dimanche à 16h25, invite les téléspectateurs à un voyage exceptionnel au cœur des jardins qui ont marqué l'histoire de France. Des compositions médiévales aux créations paysagères les plus récentes, le film revisite l'art du jardin sous toutes ses facettes.

La réalisatrice Katia Chapoutier propose une exploration accessible, riche en anecdotes, et surtout idéale pour découvrir comment ces espaces verts reflètent notre culture et nos époques.

Un parcours national… mais une halte normande qui change tout

Si l'itinéraire traverse les grandes références comme Villandry, Vaux-le-Vicomte ou Versailles, c'est une escale normande qui crée la surprise.

Le documentaire s'attarde en effet sur un lieu particulièrement prisé des visiteurs et des amateurs d'art floral : le jardin de Claude Monet à Giverny, un incontournable du patrimoine normand, sublimé par une mise en scène visuelle soignée.

Entre reflets sur l'étang, jeux de couleurs et perspectives japonisantes, France 5 en propose une lecture renouvelée, pensée pour montrer ce qui échappe souvent au premier regard.

Une immersion pensée pour le grand public comme pour les curieux

Le film se distingue par sa volonté de rendre l'art des jardins accessible à tous. Pas besoin d'être botaniste pour profiter de la balade : chaque étape est expliquée simplement, illustrée par des images aériennes, des détails architecturaux et des rappels historiques.

Le montage délaisse les analyses trop techniques pour privilégier la découverte, l'émotion et le plaisir de la promenade visuelle.

Pourquoi ce documentaire pourrait séduire les amateurs de patrimoine normand

En remettant la Normandie au cœur du récit, le documentaire rappelle combien la région incarne une certaine idée du jardin français : généreux, vivant, inspirant. Le passage par Giverny joue pleinement son rôle de "moment phare", offrant une respiration poétique dans un ensemble parfois très codifié.

C'est aussi une manière de montrer que la Normandie, par ses jardins et ses artistes, continue de rayonner à l'échelle nationale.

Un rendez-vous idéal pour découvrir autrement les trésors verts de France

Sans révolutionner le genre, le film propose une agréable parenthèse dominicale. Les passionnés de jardins y trouveront une synthèse élégante, tandis que les curieux découvriront une sélection de sites emblématiques, magnifiés par une caméra attentive aux détails.

La place donnée à la Normandie apporte une touche inattendue et devrait retenir l'attention des téléspectateurs attachés à la région.

