Télévision. Ce soir sur M6, c'est Calvados contre Eure : deux restaurants normands s'affrontent avant la grande finale !

La saison 2 du concours culinaire de M6 touche à sa fin en Normandie !

Chaque soir à 18h35, deux établissements de la région se sont affrontés autour de plats emblématiques et d'histoires pleines de passion. Et ce jeudi, place à la dernière bataille avant la grande finale nationale. Le gagnant de ce soir rejoindra les précédents vainqueurs pour représenter fièrement la Normandie.

Padam Padam, la tradition gourmande du Calvados

A Ouistreham, Jean-Christophe et Kévin accueillent les amateurs de bonne cuisine au Padam Padam, une adresse conviviale ouverte 7 jours sur 7, midi et soir.

Le mot d'ordre ici : authenticité et fait maison. Le restaurant mise sur une cuisine traditionnelle des terroirs, généreuse et sans artifices, préparée avec des produits frais et de qualité.

Ambiance chaleureuse, équipe aux petits soins et plats réconfortants font de cette table un lieu où le plaisir de manger se partage sans modération. Entre terre et mer, Padam Padam incarne la convivialité normande dans ce qu'elle a de plus sincère.

La Ferme du Bourg, terroir, éthique et histoire (Eure)

Face à eux, cap sur La Croisille, où Martine et Cindy font vivre La Ferme du Bourg, une adresse qui marie authenticité, respect de l'environnement et tradition culinaire.

Installé dans une ancienne ferme du XIIIe siècle, le restaurant mêle charme historique et confort contemporain. Ici, la cuisine de terroir éco-responsable se savoure dans une atmosphère chaleureuse. Les plats, entièrement faits maison, célèbrent les produits frais et locaux, dans un esprit de partage et de convivialité.

Une halte à la campagne où le goût du vrai s'allie à une belle conscience écologique.

Deux visions du goût, une même passion pour la Normandie

Entre la générosité authentique du Padam Padam et la cuisine éthique et traditionnelle de La Ferme du Bourg, ce dernier duel régional s'annonce haut en saveurs et en émotions. Alors, quelle table normande décrochera le dernier ticket pour la finale de "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !" ?

Réponse ce soir à 18h35 sur M6.