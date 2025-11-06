En ce moment The First Time Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Télévision. Ce soir sur M6, c'est Calvados contre Eure : deux restaurants normands s'affrontent avant la grande finale !

Société. Dernière ligne droite pour la Normandie dans "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !" sur M6. Ce jeudi 6 novembre, deux nouvelles tables s'affrontent sous l'œil bienveillant (et gourmand) de Norbert Tarayre et Yoann Conte, pour décrocher la toute dernière place en finale régionale. Ce soir, duel entre Padam Padam, à Ouistreham (Calvados), et La Ferme du Bourg, à La Croisille (Eure).

Publié le 06/11/2025 à 17h15 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. Ce soir sur M6, c'est Calvados contre Eure : deux restaurants normands s'affrontent avant la grande finale !
Yoann Conte et Norbert Tarayre sont les jurés de "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !" sur M6. - M6

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La saison 2 du concours culinaire de M6 touche à sa fin en Normandie !

Chaque soir à 18h35, deux établissements de la région se sont affrontés autour de plats emblématiques et d'histoires pleines de passion. Et ce jeudi, place à la dernière bataille avant la grande finale nationale. Le gagnant de ce soir rejoindra les précédents vainqueurs pour représenter fièrement la Normandie.

Padam Padam, la tradition gourmande du Calvados

A Ouistreham, Jean-Christophe et Kévin accueillent les amateurs de bonne cuisine au Padam Padam, une adresse conviviale ouverte 7 jours sur 7, midi et soir.

Le mot d'ordre ici : authenticité et fait maison. Le restaurant mise sur une cuisine traditionnelle des terroirs, généreuse et sans artifices, préparée avec des produits frais et de qualité.

Ambiance chaleureuse, équipe aux petits soins et plats réconfortants font de cette table un lieu où le plaisir de manger se partage sans modération. Entre terre et mer, Padam Padam incarne la convivialité normande dans ce qu'elle a de plus sincère.

A lire aussi. [A la télé] Ouistreham. Le restaurant Padam Padam va-t-il être sacré meilleur restaurant normand sur M6 ?

La Ferme du Bourg, terroir, éthique et histoire (Eure)

Face à eux, cap sur La Croisille, où Martine et Cindy font vivre La Ferme du Bourg, une adresse qui marie authenticité, respect de l'environnement et tradition culinaire.

Installé dans une ancienne ferme du XIIIe siècle, le restaurant mêle charme historique et confort contemporain. Ici, la cuisine de terroir éco-responsable se savoure dans une atmosphère chaleureuse. Les plats, entièrement faits maison, célèbrent les produits frais et locaux, dans un esprit de partage et de convivialité.

Une halte à la campagne où le goût du vrai s'allie à une belle conscience écologique.

Deux visions du goût, une même passion pour la Normandie

Entre la générosité authentique du Padam Padam et la cuisine éthique et traditionnelle de La Ferme du Bourg, ce dernier duel régional s'annonce haut en saveurs et en émotions. Alors, quelle table normande décrochera le dernier ticket pour la finale de "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !" ?

Réponse ce soir à 18h35 sur M6.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Télévision. Ce soir sur M6, c'est Calvados contre Eure : deux restaurants normands s'affrontent avant la grande finale !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple