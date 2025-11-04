[A la télé] Ouistreham. Le restaurant Padam Padam va-t-il être sacré meilleur restaurant normand sur M6 ?

Le restaurant Padam Padam, à Ouistreham, passe à la télévision jeudi 6 novembre dans l'émission La meilleure cuisine régionale, c'est moi ! sur M6. L'occasion pour l'établissement d'être sacré, par le jury, meilleur restaurant de la région.

L'émission animée par Norbert Tarayre et Yoann Conte rend hommage cette semaine à la Normandie. Huit restaurants ont été sélectionnés et s'affrontent sous le regard des téléspectateurs. Pour le Padam Padam, seul restaurant de l'agglomération caennaise en lice, il s'agit d'une première expérience télévisée. "C'est un peu de pression, mais très intéressant", se réjouit Kévin Baine, chef de cuisine. Avec son patron, Jean-Christophe Montès, il forme un duo de choc. Le Padam Padam est opposé à La Ferme du Bourg à La Croisille, dans l'Eure. Les restaurateurs de Ouistreham vont présenter un menu basé sur les traditions normandes, avec notamment des tripes à la mode de Caen. Si le jury est conquis, Kévin Baine et Jean-Christophe Montès se qualifieront pour les finales régionales, diffusées vendredi 7 novembre.