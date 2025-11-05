En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
Télévision. Ce soir sur M6, c'est Eure contre Calvados : deux restaurants normands s'affrontent pour le titre régional !

Société. La bataille culinaire continue en Normandie ! Mercredi 5 novembre, dans "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !", sur M6, deux nouvelles tables s'affrontent sous l'œil gourmand de Norbert Tarayre et Yoann Conte. Ce soir, cap sur un duel entre L'Auberge des pêcheurs, à Port-Mort (Eure), et L'Envie, à Honfleur (Calvados), pour décrocher une place en demi-finale.

Publié le 05/11/2025 à 17h37 - Par Mathilde Rabaud
Mercredi 5 novembre, dans "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !", sur M6, deux nouvelles tables s'affrontent sous l'oeil gourmand de Norbert Tarayre et Yoann Conte. - M6

La saison 2 du concours culinaire animé par Norbert Tarayre et Yoann Conte poursuit sa tournée des saveurs régionales. Et cette semaine, la Normandie est à l'honneur ! Chaque soir à 18h35, deux établissements du territoire s'affrontent autour de plats emblématiques et d'histoires gourmandes pleines d'émotion.

Le grand gagnant de la semaine représentera fièrement la région lors de la finale nationale.

L'Auberge des pêcheurs, authenticité et finesse au bord de la Seine (Eure)

A Port-Mort, Christophe et Stella accueillent les convives dans leur charmante Auberge des pêcheurs, une adresse qui allie bistronomie, convivialité et terroir.

La salle, baignée de lumière, s'ouvre sur une véranda avec vue sur le jardin : un cadre paisible, idéal pour savourer une cuisine authentique et raffinée, préparée à base de produits frais et de saison.

Le chef Sylvain Blanchard, fidèle depuis près de 30 ans, signe une carte qui se renouvelle au fil des saisons. Parmi ses incontournables : la raviole de homard, la charlotte de cabillaud aux aubergines ou encore la souris d'agneau confite au thym.

Une cuisine sincère, portée par la passion du terroir et un accueil chaleureux. Et pour prolonger l'expérience, l'auberge abrite aussi une petite boutique caviste, parfaite pour ramener un souvenir gourmand de sa halte normande.

L'Envie, modernité, fraîcheur et convivialité à Honfleur (Calvados)

Face à eux, direction Honfleur, où Emilie et Maxence régalent leurs hôtes à L'Envie, une adresse contemporaine qui respire la bonne humeur et la passion du goût. Ici, tout est fait maison, dans un esprit authentique et généreux. La carte met à l'honneur les grands classiques de la cuisine française, revisités avec modernité et accompagnés d'une belle sélection de vins et de bières artisanales.

Le restaurant profite d'un emplacement privilégié, sur la place de la Porte de Rouen, avec une terrasse ensoleillée où il fait bon partager un repas entre amis.

Deux visions, une même passion de la Normandie

Entre la bistronomie élégante de L'Auberge des pêcheurs et la fraîcheur moderne de L'Envie, ce duel promet une soirée pleine de goût et d'émotions. Alors, laquelle de ces deux tables normandes fera fondre le jury de Norbert Tarayre et Yoann Conte ?

Réponse ce mercredi 5 novembre soir à 18h35 sur M6.

