Télévision. Ce soir sur M6, c'est Eure contre Seine-Maritime : deux restaurants normands s'affrontent pour le titre régional !

Société. La bataille culinaire continue en Normandie ! Mardi 4 novembre, dans "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !", sur M6, deux nouvelles tables s'affrontent sous l'œil gourmand de Norbert Tarayre et Yoann Conte. Ce soir, cap sur un duel entre L'Ardoise, à Gisors (Eure), et l'Auberge du Val au Cesne, à Croix-Mare (Seine-Maritime), pour décrocher une place en demi-finale.

Publié le 04/11/2025 à 17h00
Yoann Conte et Norbert Tarayre animent "La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi !" sur M6. - M6

La saison 2 du concours culinaire animé par Norbert Tarayre et Yoann Conte poursuit sa tournée des saveurs régionales. Et cette semaine, la Normandie est à l'honneur ! Chaque soir à 18h35, deux établissements du territoire s'affrontent autour de plats emblématiques et d'histoires gourmandes pleines d'émotion.

Le grand gagnant de la semaine représentera fièrement la région lors de la finale nationale.

L'Ardoise, le goût du partage et la chaleur d'un bistrot vivant (Eure)

A Gisors, Grégory et Emilie font vibrer les papilles à L'Ardoise, un restaurant aussi convivial qu'élégant. Dans ce lieu à la fois moderne et chaleureux, le bois et les lumières tamisées créent une atmosphère propice aux bons moments.

Ici, la cuisine se veut authentique et généreuse, avec des plats fait maison préparés "à l'ancienne" et servis dans un esprit bistrot revisité. Petits plats, bons vins, bières artisanales et musique : tout est réuni pour que chaque repas se transforme en fête.

L'équipe, véritable famille de passionnés, met un point d'honneur à valoriser les produits locaux et de saison. En salle comme en cuisine, la convivialité est au cœur de l'expérience. Et avec ses soirées musicales et événements festifs, L'Ardoise s'impose comme un lieu de vie incontournable à Gisors.

L'Auberge du Val au Cesne, charme, terroir et raffinement (Seine-Maritime)

Face à eux, direction Croix-Mare, près d'Yvetot, où Aurore, Steven et Damien tiennent les rênes de l'Auberge du Val au Cesne. Nichée dans un écrin de verdure, cette adresse allie élégance et authenticité.

Derrière ses murs en pierre et ses poutres apparentes, l'auberge cultive une atmosphère feutrée et apaisante. On y vient pour savourer une cuisine raffinée et locale, élaborée à partir de produits frais et de saison : foie gras maison, tournedos Rossini ou omelette norvégienne flambée à la Bénédictine font partie des incontournables.

Sous la houlette d'un chef passionné, chaque assiette raconte la tradition normande dans ce qu'elle a de plus sincère. Et les nouveaux propriétaires, Aurore et Steven, insufflent à l'endroit une belle énergie faite d'accueil, de sourire et de passion pour leur région.

Deux visions, une même passion de la Normandie

Entre l'ambiance animée et contemporaine de L'Ardoise et le charme bucolique et feutré de l'Auberge du Val au Cesne, ce duel promet une soirée pleine de goût et d'émotions.

Alors, laquelle de ces deux tables normandes fera fondre le jury de Norbert Tarayre et Yoann Conte ?

Réponse ce soir à 18h35 sur M6.

