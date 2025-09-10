Ce soir à la télé. Camille sera la dernière Normande à briller aux côtés de Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier

Depuis plus de dix ans, Le Meilleur Pâtissier régale les téléspectateurs. Diffusée chaque mercredi en prime time, l'émission oppose des pâtissiers amateurs venus de toute la France. Sous l'œil expert du chef Cyril Lignac et de la célèbre Mercotte, ils relèvent des défis techniques et créatifs, dans l'espoir de décrocher le titre tant convoité.

Cette 14e saison s'annonce particulière : il s'agit de la dernière participation de Mercotte, figure incontournable du programme depuis ses débuts. Un moment chargé d'émotion pour les fans de pâtisserie.

Camille, une Normande au pays des gâteaux féeriques

Parmi les candidats de cette édition figure Camille, 26 ans, originaire de Picauville (Manche). Conseillère de vente dans un magasin de matériel de cuisine à Caen, elle est décrite comme une véritable rêveuse. Inspirée par un univers enchanté, elle imagine des pâtisseries fleuries, poétiques et scintillantes.

Normande et fière de l'être, Camille aime valoriser sa région autant que ses créations sucrées. Son style ? Des gâteaux travaillés dans les moindres détails, avec un sens de l'esthétique proche de la perfection. Ses points forts techniques : le pochage, le glaçage et les layer cakes.

Une dernière aventure aux côtés de Mercotte

La présence de Camille dans la compétition prend une dimension symbolique : elle sera la dernière Normande à concourir aux côtés de Mercotte. Pour beaucoup de téléspectateurs, cette saison sera donc l'occasion de savourer une ultime fois la complicité entre Cyril Lignac et la papesse de la pâtisserie maison.

Avec sa créativité et sa rigueur, Camille compte bien marquer cette saison inoubliable. Entre rêve, gourmandise et émotion, la Normandie a trouvé son ambassadrice sous la tente du Meilleur Pâtissier.

C'est ce soir, mercredi 10 septembre à 21h10 sur M6.