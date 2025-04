Télévision. Cette star normande du "Meilleur Pâtissier" vous dévoile sa recette secrète de "petit chou normand"

Avant de briller sous la tente de l'émission culte de M6, Romain Gibon était manager de vente à la boulangerie Feuillette de Mondeville. "J'ai toujours fait des cakes et des madeleines avec ma mère, mais c'est en ayant une grande cuisine que je me suis vraiment lancé", confie-t-il.

Et pourquoi l'aventure du "Meilleur Pâtissier" ? "Mes amis m'ont harcelé pour que je postule. Je suis un homme de challenge, alors j'ai foncé !" Après plusieurs épreuves, son profil a été retenu parmi des milliers de candidats.

Une recette normande à tester d'urgence !

Et si on passait aux choses sérieuses ? Voici la recette du fameux "petit chou normand" de Romain Gibon, parfaite pour les gourmands !

La pâte à choux au cacao

Ingrédients :

50g de lait entier

50g d'eau

45g de beurre doux

2g de sucre

2g de sel

50g de farine

10g de cacao amer non sucré

100g d'œufs battus

Sucre perle

A vos casseroles ! Faites chauffer le lait, l'eau, le beurre, le sucre et le sel jusqu'à ébullition. Hors du feu, ajoutez la farine et le cacao, puis desséchez la pâte sur le feu quelques instants. Elle doit former une belle boule. Dressez vos choux et enfournez à 170°C pendant 30 minutes.

La crème pralinée ultra gourmande

Ingrédients :

130g de lait entier

25g de crème liquide entière

15g de fécule de maïs

30g de sucre

30g de jaunes d'œufs

85g de praliné amandes-noisettes

70g de beurre doux bien froid

Faites chauffer le lait et la crème. Pendant ce temps, mélangez les jaunes, le sucre et la fécule. Incorporez le lait chaud, puis remettez sur le feu jusqu'à épaississement. Hors du feu, ajoutez le praliné et le beurre froid en cubes. Mixez et laissez refroidir plusieurs heures avant de fouetter la crème.

Un Romain plus passionné que jamais

Aujourd'hui, la pâtisserie est une addiction pour Romain Gibon : "Je fais au moins un gâteau par semaine !" Entre son parcours dans l'émission et sa recette ultra gourmande, une chose est sûre : ce Normand a tout pour régaler nos papilles.

A vos fouets, à vos spatules, et bon appétit !