Le Meilleur Pâtissier. Nos Normands doivent mettre leur région à l'honneur dans deux créations inspirées de leur terroir !

Benjamin a déjà séduit Cyril Lignac la semaine dernière avec un dessert à couper le souffle, et cette semaine pourrait bien être son moment de gloire.

Quant à Romain, après sa superbe troisième place lors de l'épreuve technique, il semble déterminé à continuer sur sa lancée. Un beau duo pour représenter la Normandie.

Un train gourmand sur la ligne pâtisserie

L'épreuve créative de cette semaine promet du spectaculaire avec le "gâteau-train". Chaque pâtissier amateur doit créer un wagon sucré qui représente sa région, son histoire ou ses origines. Pour nos Normands, l'enjeu est de taille ! Benjamin, le papa gâteau de la saison, et Romain, expert en textures, mettront sûrement la Normandie à l'honneur. Camembert, pommes, ou crème d'Isigny ? On a hâte de découvrir ce qu'ils ont imaginé !

Un escargot pas si facile à reproduire…

Les épreuves techniques ne laissent aucun répit. Cette semaine, les candidats devront recréer l'escargot de Quentin Billeau, une viennoiserie complexe à la forme en spirale parfaite. Romain, qui a déjà brillé avec une troisième place la semaine dernière, saura-t-il encore tirer son épingle du jeu ?

Un Paris-Brest (Paris-Rouen ? Paris-Caen ?) en voyage

Cyril et Mercotte ont réservé une dernière surprise aux pâtissiers : revisiter le célèbre Paris-Brest… mais avec une touche régionale ! Le gâteau devra incarner un voyage à travers les différentes régions de France. Avec leur amour pour la Normandie, Romain et Benjamin sont prêts à laisser une trace sucrée de notre région dans cette épreuve. Un des deux remportera-t-il le cup cake d'or et se qualifiera directement pour la semaine prochaine ?

Il semble que les régions soient vraiment à l'honneur cette saison, en témoigne cette petite interview… Sur les expressions régionales préférées des pâtissiers !