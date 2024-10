Le Meilleur Pâtissier. Nouveautés de la saison, candidats normands et épreuves du jeudi 10 octobre

Télévision. La nouvelle saison du Meilleur Pâtissier débute ce soir sur M6, et cette année, deux talents normands vont tenter de décrocher le titre tant convoité On vous parle aussi des changements de la saison, et de l'épreuve technique qui aura lieu ce soir.