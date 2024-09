Télévision. Le Havrais Benjamin participe à la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier sur M6

Le Meilleur Pâtissier revient sur M6, tous les jeudis à partir du 10 octobre à 21h10.

Pour cette 13e édition, la comédienne Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte. Les 14 pâtissiers amateurs issus de France et de Belgique devront rivaliser de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie et de la gastronomie française.

Pour cette saison, des épreuves renouvelées et des nouveautés s'annoncent avec, à la clé, le trophée tant convoité du Meilleur Pâtissier.

Un Havrais dans le casting

Parmi les participants, il faut noter la participation d'un Havrais, Benjamin Désert, 36 ans.

Ancien militaire, Benjamin est aujourd'hui surveillant au port du Havre. Cet amateur de crossfit, grand et dur d'apparence, cache en réalité une grande sensibilité. Papa célibataire, il élève seul son fils de 8 ans qui représente tout pour lui. Il lui dédie sa participation au concours et réalise la plupart de ses gâteaux en pensant à lui.

Ses gâteaux préférés ? Les classiques de la pâtisserie à commencer par les choux, dont il se dit le maître.