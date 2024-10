Télévision. Alicia, demi-finaliste de "Ma Recette est la Meilleure de France", nous livre les coulisses de l'émission

Alicia ne tarit pas d'éloges sur l'ambiance bienveillante du concours. "Le jury est super bienveillant, j'ai l'impression de cuisiner avec ma copine dans la cuisine. Ils ne nous prennent pas de haut." Cela fait toute la différence lorsqu'on se lance dans un tel défi surtout en présence de stars de la cuisine !

• A lire aussi. Sur M6 découvrez la Normande Alicia et sa tarte bi-goût aux saveurs… surprenantes

Une première épreuve mémorable

La première épreuve s'est déroulée au musée historique Jeanne-d'Arc à Rouen. Les participants devaient présenter une recette spéciale de leur région. Pour Alicia, l'enjeu était de taille : "J'ai inventé ma recette complète en 15 jours ! J'ai proposé quelque chose de nouveau au téléphone et j'ai dû la refaire et la présenter au jury."

Avec des mentors tels que Cyril Lignac, François-Régis Gaudry, et le chef nantais Ludovic Pouzelgues, l'excitation (et le stress) était palpable.

La touche normande

Pour sa création, Alicia a misé sur des ingrédients emblématiques de la Normandie. "Vous n'allez pas être déçus", promet-elle, en évoquant le beurre, les pommes, le cidre, le camembert, la crème, l'andouille, et même une confiture de foin ! Elle a même utilisé de la farine du Mont Saint-Michel. "Tout est local, et quelques produits viennent de collaborations Instagram."

• A lire aussi. Et si on vous disait que vous pouviez faire un repas complet au foin normand ? (et vous allez adorer ça !)

La surprise du jury

Lorsque le chef a appelé Alicia pour lui annoncer qu'elle était sélectionnée, elle était prise au dépourvu. "Je ne pensais pas qu'on me rappellerait. J'ai repris ma petite vie, et quand le chef m'appelle, je suis en jogging… La honte !"

Les duels, souvent rythmés par des éclats de rire, ont apporté une touche ludique à l'émission. "Ça va donner une bonne image, car souvent on parle de la Bretagne contre la Normandie, mais je leur laisse le Mont Saint-Michel, et je prends la finale !" Elle a même fini par aider sa "rivale" lors de l'épreuve du duel, parce qu'elle avait fini plus tôt. Comme quoi, en Normandie, on a l'amour du beau jeu !

Des anecdotes à partager

Entre les épreuves, Alicia et les autres participants ont partagé de bons moments et quelques anecdotes croustillantes. "Même s'il y a une petite guerre entre les régions, on sait s'entraider en cas de problème."

Les participants sont suivis par des jurés, qui apportent leurs précieux conseils, notamment pour la cuisine sucrée. Alicia souligne que c'est la même recette qui est présentée à chaque fois : "C'est toujours la même recette, mais on apporte des améliorations."

Un petit hic dans la pâte

Alicia confesse un souci récurrent : "J'ai un gros problème avec la pâte brisée. Je n'arrive pas à bien la cuire. C'est mon problème tout au long de l'émission." Mais elle sait s'adapter et utilise des astuces pour améliorer sa recette. "Pour plus de gourmandise, j'ai ajouté des graines de moutarde dans ma pâte brisée, car en Normandie, on a la coutume de manger de l'andouillette à la sauce moutardée." Une idée que l'on retiendra !

Vers la grande finale

"Elle est moche, mais qu'est-ce que c'est bon !", s'amuse-t-elle en se remémorant ces moments. La "petite" finale régionale, jeudi 26 septembre, a vu Alicia affronter une Bretonne, deux candidats de Seine-Maritime et un du Calvados. "Grosse erreur à cause de ma pâte. J'ai fait comme mon fils de 8 ans, j'ai joué aux Lego ! Mais ce que j'ai fait a eu un grand succès. Je suis franche, donc j'avoue que mes bêtises se sont révélées bénéfiques."

Alicia a malheureusement perdu en demi-finale, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a pris beaucoup de plaisir à l'émission, et à en croire les coulisses, c'est entre bienveillance et entraide que ces cuisiniers amateurs ont participé à cette expérience pour le moins impressionnante !