Ma recette est la meilleure de France. Sur M6 découvrez la normande Alicia et sa tarte bi-goût aux saveurs… Surprenantes

Cette semaine, "Ma recette est la meilleure de France" fait un arrêt dans l'Ouest ! Au programme : des amateurs passionnés s'affrontent en présentant une recette emblématique de leur région. Les candidats bretons, normands et ligériens vont se mesurer aux juges, espérant que leur plat soit couronné "meilleure recette de France". Parmi eux, trois Normands prêts à défendre les couleurs de la région, avec notamment Alicia, originaire de Bouquelon dans l'Eure, avec sa "tarte normande bi-goût", un dessert qui promet d'émerveiller les papilles !

La Normandie à l'honneur

Alicia, 37 ans, n'est pas une novice en cuisine. Blogueuse culinaire depuis 2014, elle est une véritable ambassadrice des produits du terroir normand. Tout au long de la semaine, elle nous révélera les coulisses de l'émission. Mais avant de découvrir ses exploits à l'écran, faisons connaissance avec cette passionnée de gastronomie qui a su conquérir M6.

Alicia avec le jury de l'émission. - Alicia

Portrait d'Alicia, la Normande qui cuisine avec passion

Contrairement aux autres participants, Alicia n'a pas postulé pour l'émission, c'est la production qui est venue à elle. En effet, la jeune Euroise tient depuis 2015 un blog culinaire où elle partage ses recettes originales, souvent en partenariat avec des producteurs locaux. C'était la candidate idéale pour l'émission !

Quand elle a été contactée sur Instagram, elle n'y a d'abord pas cru : "Honnêtement, j'ai cru que c'était une blague. Avec mon mari, on a cru à une arnaque." Mais après réflexion, elle se dit qu'elle n'a "rien à perdre". Elle envoie alors le visuel demandé par l'émission ainsi que sa recette originale, et cela séduit immédiatement l'équipe de M6.

Comme pour beaucoup de participants, l'aventure a commencé par du stress. "Le dimanche soir avant le tournage, je pleurais. J'ai failli abandonner, je ne voulais plus y aller." Mais encouragée par son mari, son fils et sa mère, elle décide de ne pas baisser les bras (même si cette dernière n'était pas très convaincue par l'apparence de la fameuse tarte…) "Ma mère m'a dit en voyant mon gâteau : 'J'espère qu'il est au moins bon !'"

Pour en juger… On vous laisse regarder l'épisode de ce soir

La tarte bi-goût d'Alicia. - Alicia

La cuisine, une affaire d'héritage

La cuisine, chez Alicia, c'est une histoire de famille. Sa mère, passionnée, a toujours préparé des petits plats maison, un héritage qu'Alicia continue de faire vivre. Mais aussi ses grands-parents et sa marraine, qui l'ont peu à peu initiée à cet art ancestral. "Là où j'habite, il y a beaucoup de chasseurs, donc tous les samedis soir, on préparait ensemble le petit plat, je le faisais avec eux."

De la cuisine familiale à Internet

L'aventure du blog a commencé en 2014. A la suite de deux accidents de travail consécutifs, Alicia et son mari se retrouvent tous les deux plâtrés… Chacun d'un bras ! "Pour ne pas se taper sur le système", elle commence à partager ses recettes avec ses amis sur Facebook. "On est arrivés à 8 500 abonnés ! Je me suis donc dit pourquoi pas ouvrir un blog, et c'est là que l'aventure s'est vraiment lancée."

Un parcours semé de doutes… et de fierté

Malheureusement, après de graves problèmes de santé liés à son accouchement, Alicia perd le goût… et l'envie de cuisiner. Préparer les repas pour son fils devient compliqué, et les partenariats sur le blog s'impatientent, ce qui lui cause encore plus de stress. Jusqu'à l'ultimatum posé par son mari : soit ils reprennent la cuisine à fond, soit ils arrêtent tout pour préserver leur santé mentale.

A Noël 2017, c'est un cadeau qui fait tout basculer : Alicia reçoit un Thermomix. "C'était la première fois de ma vie que je pleurais pour un cadeau." C'est le déclic : elle se remet à cuisiner, d'abord pour son fils, puis pour elle-même. "J'ai retrouvé le goût, j'ai repris une autre vie, un second souffle. Tout était différent. En fait, j'ai redécouvert les aliments en même temps que mon fils. Je me suis mise à aimer des trucs que je n'aimais pas du tout : le fromage de chèvre, les épinards…"

Pour symboliser ce renouveau, elle change le nom de son blog sur les réseaux : Bal des saveurs. "‘Bal', ce sont nos initiales : Benjamin, Alicia et Lewis notre fils. Mais c'est aussi une fête, une célébration : apporter de la joie dans la cuisine. Je veux que les gens se disent ‘Ah mais ça a l'air trop bon en fait !'"

Une passion qui a déjà trouvé sa relève

Quand Alicia a été contactée par M6, c'est son fils qui a fait pencher la balance : "Maman, il faut que tu le fasses !" Il l'a accompagnée sur tous les tournages de l'émission, jusqu'à Paris. La télévision semble l'avoir séduit, car il a ensuite insisté pour s'inscrire à un casting pour une autre émission avec Cyril Lignac. "Il est mon plus grand fan, mon pilier numéro un", conclut Alicia avec complicité.

Les ingrédients de la tarte bi-goût d'Alicia

Si on ne peut pas encore vous révéler sa recette, on peut, en exclusivité, vous révéler les ingrédients 100% normands qu'Alicia a utilisés dans sa recette :

beurre

pommes

cidre

camembert

crème

andouille

confiture de foin.

