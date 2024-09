Insolite. Et si on vous disait que vous pouviez faire un repas complet au foin normand ? (et vous allez adorer ça !)

Depuis des siècles, le foin fait partie du quotidien des animaux d'élevage, mais qui aurait cru qu'il pouvait finir dans nos assiettes ? Si cette matière végétale, issue de l'herbe séchée, a longtemps été considérée comme indigne de la gastronomie humaine, il s'avère qu'elle est non seulement comestible, mais aussi délicieuse et nutritive. Riche en fibres, vitamines et minéraux, le foin offre une palette aromatique étonnamment complexe, qui pourrait séduire les palais les plus fins.

Dégustonfoin : une entreprise familiale normande à la pointe de l'innovation

L'aventure Dégustonfoin a commencé en 1988, lorsqu'a été fondé le GAEC de la Claie à Saint-Fraimbault, dans l'Orne. Convaincus par les bienfaits de l'agriculture biologique, ils ont converti leur exploitation en 1996. Mais c'est en 2022, avec l'arrivée de leurs enfants à la tête de l'entreprise, que Dégustonfoin a véritablement pris son envol.

Leur idée ? Valoriser le foin, un produit traditionnellement associé à l'élevage, pour en faire un ingrédient gastronomique. Leur foin, soigneusement sélectionné et récolté, est ensuite séché à la grange pour en conserver les arômes et les qualités nutritives. Conditionné à la main dans de jolis pochons en toile de jute, il est prêt à être cuisiné par des chefs et des amateurs de cuisine curieux.

Un menu 100% foin normand : une expérience gustative unique

Si l'idée de manger du foin peut sembler farfelue, on vous prouve le contraire avec un menu complet concocté par nos soins avec les produits Dégustonfoin, et les recettes du blog Bal des Saveurs. Voici de quoi vous ouvrir l'appétit :

Le moelleux au camembert, pommes et bière de foin. - Blog Bal des Saveurs

Le filet mignon au foin. - Dégustonfoin