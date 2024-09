Télévision. La Normandie bientôt à l'honneur sur M6 dans "Ma recette est la meilleure de France" avec Cyril Lignac !

"Ma recette est la meilleure de France" est la nouvelle émission de M6 qui met à l'honneur les traditions culinaires de nos régions. Chaque semaine, Cyril Lignac et ses acolytes, Stéphanie Le Quellec (chef étoilée) et François-Régis Gaudry (critique gastronomique), sillonneront une région de France à la recherche de la meilleure recette régionale.

Un tour de France des meilleures recettes régionales

Quarante cuisiniers amateurs se présenteront avec un plat unique, issu de leur créativité ou inspiré par les traditions locales. Les candidats doivent préparer des mets concoctés à partir d'ingrédients locaux ou de produits emblématiques de leur région. Après dégustation, les juges, rejoints par un chef étoilé de la région, sélectionneront dix plats pour les demi-finales, et seulement cinq d'entre eux accéderont à la finale régionale. Les vainqueurs des finales régionales participeront à la grande finale nationale où sera élue la meilleure recette régionale de France.

La Normandie à l'honneur dès le 23 septembre

La Normandie sera mise à l'honneur lors de la semaine du 23 septembre. Le jury découvrira alors des plats qui reflètent la richesse du terroir normand. Beurre, crème, camembert ou encore fruits de mer : quels produits locaux seront à l'honneur cette année ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre : cette semaine sera un rendez-vous immanquable pour les gourmands et les amateurs de cuisine régionale.

La Normandie concourt avec la région Nord-Ouest : elle est en concurrence avec la Bretagne et les Pays de la Loire. Pour cette partie, le jury sera rejoint par le chef Ludovic Pouzelgues, de Nantes.

Des plats bientôt commercialisés ?

L'enjeu ne s'arrête pas là ! Les candidats espèrent non seulement séduire le jury avec leurs créations, mais aussi avoir l'opportunité de voir leur recette commercialisée à grande échelle. Une véritable consécration pour ces cuisiniers amateurs passionnés.

Une Normande sous les projecteurs chez Tendance Ouest

Chez Tendance Ouest, nous avons une petite surprise pour vous. Alicia, une candidate originaire de l'Eure, partagera avec nous les coulisses de l'émission et son expérience tout au long de la semaine normande. Restez à l'écoute pour découvrir son parcours et en savoir plus sur son aventure !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓐𝓵𝓲𝓬𝓲𝓪 (@bal_des_saveurs)

Alors, n'oubliez pas : rendez-vous dès le 23 septembre sur M6 pour découvrir les talents de la cuisine normande dans "Ma recette est la meilleure de France".