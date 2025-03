Recette. La meilleure pâtissière du monde partage sa recette préférée de tarte salée… et c'est un hommage à la Normandie !

On ne présente plus Nina Métayer, véritable star de la pâtisserie française et internationale. Elle enchaîne les distinctions comme d'autres enchaînent les tartines : élue pâtissière de l'année à plusieurs reprises (Gault & Millau, Le Chef, GQ Russia…), elle a été sacrée Meilleure Pâtissière du Monde 2024 par The World's 50 Best Restaurants. Rien que ça. Autant dire qu'on peut lui faire confiance quand elle parle de tarte.

Et aujourd'hui, elle dévoile SA recette préférée de tarte salée. Bonne nouvelle : elle est 100% normande, et elle marie deux icônes du terroir régional, la pomme et le camembert.

"Une recette simple et gourmande que je réalise souvent avec mes filles", confie-t-elle.

Une tarte normande sucrée-salée qui va faire fondre les gourmands

Pas besoin d'être un pro des fourneaux pour réussir cette tarte aux pommes et camembert. Nina Métayer propose une recette accessible et rapide, parfaite pour briller à table sans stresser. Et bonus : c'est une excellente façon de valoriser les produits normands. Vive le local !

La compotée d'oignons caramélisés : la base qui change tout

Commencez par préparer une compotée d'oignons ultra-simple, qui va apporter une touche fondante et sucrée.

Epluchez et émincez 3 oignons blancs (on ne cherche pas à les ciseler finement, on veut du relief).

Faites-les fondre à feu moyen avec 10g de beurre.

Ajoutez 5g de sucre cristal pour les faire caraméliser tout en douceur.

Quand ils sont bien tendres, déglacez avec un trait de vinaigre balsamique, salez, poivrez.

Pour une touche 100% normande, vous pouvez verser 20g de Calvados, mais ce n'est pas obligatoire.

Astuce de chef : attention à ne pas brûler les oignons, on veut qu'ils soient tendres, pas cramés !

La pâte brisée maison de Nina Métayer : ultra facile et délicieuse

Pas besoin de pâte toute faite. Nina Métayer vous propose sa pâte brisée express :

Mélangez 200g de farine T55, 100g de beurre et une pincée de sel avec les doigts.

Formez un puits au centre et versez-y 6cL de lait. Incorporez doucement.

Formez une boule, réservez 10 minutes au frais.

Pendant ce temps, épluchez 3 pommes reinettes (ou autre variété acidulée) et tranchez-les. Faites de même avec un camembert bien fait.

Le montage : l'art de faire une tarte digne d'une chef

Etalez votre pâte en disque sur un plan fariné.

Foncez un moule à tarte avec un bel angle droit (le détail qui change tout).

Etalez votre compotée d'oignons, puis disposez les tranches de pommes en rosace, et le camembert par-dessus.

Pour le croquant, ajoutez une poignée de cerneaux de noix (optionnel mais stylé).

Enfournez à 180°C jusqu'à ce que le fromage soit fondu et doré.

Servez avec une petite salade verte et régalez-vous !

Pourquoi cette tarte est déjà un classique

Elle est facile à faire.

Elle est gourmande à souhait.

Elle met à l'honneur les produits normands.

Elle est validée par la meilleure pâtissière du monde.

Bref, une recette qui coche toutes les cases et qui va devenir un incontournable de vos repas entre amis ou en famille. Merci Nina Métayer !