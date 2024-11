Rouen. Une expérience gourmande : j'ai dégusté… et noté des tartes aux pommes

C'était une première pour moi. J'ai fait partie du jury du 9e concours de tarte aux pommes organisé par les Vitrines de Rouen, l'association des commerçants de la ville. Jeudi 21 novembre, les candidats ont déposé leurs réalisations à l'Institut national de boulangerie-pâtisserie de Rouen. L'après-midi, nous avons dégusté des tartes aux pommes et des tartes Tatin confectionnées par des apprentis, des amateurs et des professionnels.

Des critères de notation spécifiques

Afin d'éviter toute indigestion, nous avons été divisés en deux groupes. Dans le mien, nous étions quatre à évaluer les réalisations des professionnels et des apprentis. Dès le début, Shauny Bugeon-Hassan, chargée de développement au sein des Vitrines de Rouen, nous a remis des fiches de notation : une pour les tartes aux pommes des professionnels et une autre pour les tartes Tatin, idem pour les apprentis. Au total, nous avons évalué 31 créations. Première étape, noter la présentation sur six points. Avec attention, nous avons observé plusieurs détails : l'apparence globale, la cuisson de la pâte feuilletée, brisée ou sablée, le taillage et la cuisson des pommes etc. Puis, nous sommes passés à la dégustation. Heureusement que je n'avais pas déjeuné le midi car il y avait de quoi être rassasié !

La première était bonne. Les pommes étaient bien cuites, la pâte, croustillante. La qualité des produits utilisés et la cuisson étaient chacune notée sur quatre points et le goût, noté sur six. Celle-ci a obtenu un total de 14/20. Une bonne note par rapport aux autres qui se situaient entre 9 et 13. Pendant deux heures, j'étais assise à côté de Jean-Pierre Panier, juré pour la seconde fois. Nous échangions sur ce que nous goûtions. "Celle-ci, ce n'est pas une tarte aux pommes, me confie-t-il. On dirait un gâteau de Noël, c'est épais. Ce n'est pas top." Après l'avoir goûtée, je me range à son avis : les marqueurs de la tarte aux pommes n'étaient pas là. Après avoir dégusté les tartes des professionnels, nous avons enchaîné avec celles des apprentis. C'est peut-être l'une d'elles qui m'a le plus séduite même si le bilan global du jury était mitigé. C'était une belle expérience : ce n'est pas tous les jours qu'on peut noter des tartes !

La remise des prix samedi 23 novembre a sacré Pauline Daburon pour la tarte aux pommes des pros, et Tom Vancaeyzeele (IFA Marcel Sauvage) chez les apprentis. Pour les tatins, Claire Simon (Pâtisseries de Gill) se classe 1re, comme Tom Vancaeyzeele (apprenti).

Du côté des amateurs, Célia Benichou se classe première pour la tarte aux pommes et pour la tarte tatin.