Rouen. Pour le Nouvel An chinois, j'ai testé le Qi gong, de la gymnastique traditionnelle

Le Qi gong, vous connaissez ? Prononcé à l'oral "tchi kong", il s'agit d'une discipline traditionnelle chinoise qui mêle spiritualité et activité physique en associant mouvements fluides, exercices respiratoires et concentration de l'esprit. A l'occasion du Nouvel An chinois, marquant une nouvelle année sous le signe du Serpent de bois et qui a commencé mercredi 29 janvier pour se terminer mercredi 12 février, j'ai voulu découvrir cette activité venue de Chine.

"C'est un peu comme le yoga"

Mon initiation au Qi gong s'est déroulée aux côtés de Hui Ren, 68 ans, professeure à la retraite de chinois et de Tai ji [écrit plus généralement en français "Tai chi"], à Rouen et dans l'agglomération. Avant de débuter la séance, elle m'a expliqué de quoi il s'agissait. "Le Qi gong, c'est un peu comme le yoga. Ce qui est très important, c'est l'esprit, la respiration et les gestes", assure-t-elle. Idéalement, on le pratique en extérieur, tourné vers le sud en direction du soleil. Mais comme nous sommes encore en hiver, la séance s'est déroulée en intérieur, à l'abri du vent et du froid. "Il y a beaucoup de mouvements. On travaille le corps et les jambes, jusqu'aux pieds", indique la spécialiste. Dans le Qi gong, chaque mouvement est censé avoir une influence positive sur notre santé et le bon fonctionnement de nos organes. Nous avons commencé par un premier mouvement : pieds parallèles, bras levés et bien tendus. "Les deux mains levées soutiennent le ciel pour régulariser le sanjiao." Le sanjiao est un concept de la médecine traditionnelle chinoise fondé sur l'idée d'énergie vitale. Il serait lié à des organes tels que la vésicule biliaire, l'estomac ou la vessie. L'effet de la posture ? Un étirement doux et progressif. Nous avons ensuite enchaîné avec un geste évoquant le tir à l'arc, une main formant un poing, l'autre dessinant le chiffre deux avec le pouce et l'index. La séance s'est déroulée au ralenti, à un rythme apaisant. Au total, nous avons réalisé sept exercices, le dernier consistant à se hisser sur la pointe des pieds à plusieurs reprises, un geste "pour faire disparaître les maladies et les évacuer", selon Hui Ren.

C'était une découverte très enrichissante. Nous avons aussi appris quelques syllabes en chinois et pris conscience de l'importance des accents dans cette langue qui n'est pas facile à apprendre du jour au lendemain. Si vous aussi vous souhaitez essayer le Qi gong, des séances sont proposées par les Villes de Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen ou encore Rouen avec l'ASPTT.