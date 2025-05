Patrimoine. Ce jardin normand fait partie des 25 plus beaux jardins du monde "à voir absolument", selon le "Times"

Niché à flanc de falaise, à Varengeville-sur-Mer en Seine-Maritime, le Bois des Moutiers s'impose désormais comme l'un des incontournables du patrimoine végétal mondial. Il faut dire que ce jardin, unique en France par son histoire et son esthétique, a tout pour séduire les amoureux de nature… et les experts du New York Times, qui l'ont sélectionné parmi les 25 jardins "à voir avant de mourir".

Un choix qui fait rayonner la Normandie bien au-delà de ses pommiers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Bois des Moutiers (@leboisdesmoutiers)

Un lieu chargé d'histoire et de poésie

Conçu à la fin du XIXe siècle par un duo de légende, l'architecte britannique Edwin Lutyens et la célèbre paysagiste Gertrude Jekyll, le Bois des Moutiers est une rareté : leur seule œuvre commune sur le sol français. A l'époque, l'idée était révolutionnaire : créer une continuité entre l'intérieur de la maison et les jardins extérieurs, comme si chaque pièce trouvait son écho végétal au-dehors.

Avec ses "mixed borders" colorées, ses jeux de symétries et ses allées secrètes, le domaine a rapidement gagné le cœur des passionnés de jardin à l'anglaise. Un style romantique et structuré qui, plus d'un siècle plus tard, n'a rien perdu de sa magie.

Une restauration sensible pour une seconde vie

Après des années d'oubli, le jardin connaît depuis peu une renaissance spectaculaire. Depuis 2020, le producteur Jérôme Seydoux et son épouse Sophie en sont les propriétaires. Ils ont confié la restauration à Madison Cox, figure incontournable de la création paysagère contemporaine, connu notamment pour avoir redonné vie aux jardins de la Villa Majorelle à Marrakech.

Au programme : une réinterprétation fidèle des "jardin-rooms" (connexion entre intérieur et extérieur), une ouverture sur la mer retrouvée, un bassin miroir qui capte la lumière comme un tableau impressionniste, et même un labyrinthe de pommiers et d'ifs qui ajoute une touche ludique et symbolique.

Quand la Normandie séduit le monde entier

Dans ce palmarès très sélectif, où figurent des jardins du Japon, d'Afrique du Sud, d'Australie ou encore des Etats-Unis, la présence du Bois des Moutiers démontre une chose : la Normandie n'a pas fini d'étonner. Loin des circuits touristiques classiques, ce jardin confidentiel devient aujourd'hui une destination à part entière.

Une pépite verte qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de traverser la planète pour se reconnecter à l'essentiel.

Infos pratiques pour les curieux

Le jardin est ouvert au public à certaines périodes de l'année, mais mieux vaut vérifier les horaires à l'avance. La visite vaut le détour : entre falaises, senteurs et perspectives, le Bois des Moutiers offre une parenthèse hors du temps.