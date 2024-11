Orne. Le frêne de cette habitante représente la Normandie pour le plus bel arbre de France

Après le hêtre de Bayeux en 2023, le plus bel arbre de France 2024 sera-t-il normand ? Le concours est lancé depuis vendredi 8 novembre. C'est un arbre de Gouffern en Auge, près d'Argentan, qui représente la région, et plus exactement un frêne pleureur de 15m, âgé d'environ 300 ans. Il se trouve dans le jardin de Fabienne Pyr qui s'est installée en 2019 dans le village de La Cochère. "C'est un arbre qui m'a vraiment séduite parce qu'il a de belles couleurs au fil du temps", commence-t-elle.

Crapauds, hiboux, oiseaux…

Ce frêne lui apporte de la "sérénité. Sa spécificité, c'est qu'il est très feuillu mais sans étouffer. Il laisse passer la lumière, et quand il y a du vent, on l'entend chanter", sourit sa propriétaire. Autre spécificité : la disparition de sa silhouette, initialement pleureuse. Tout au long de l'année, plusieurs espèces d'animaux cohabitent autour ou dans l'arbre. "C'est assez vivant. Il y a beaucoup de mésanges, sittelles torchepot, piverts, crapauds, rouges-gorges, et un hibou", détaille Fabienne Pyr.

Pas besoin de rentrer dans son jardin pour le voir, l'arbre s'admire depuis les routes et chemins adjacents, mais aussi depuis l'église du village. Vous pouvez voter pour lui sur arbredelannee.com. Il faut, en deux étapes, entrer votre adresse e-mail sur le site, puis valider le mail reçu. Il est possible de voter jusqu'au 20 décembre.