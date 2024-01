Calvados. Les Normands peuvent être fiers : le hêtre pleureur de Bayeux élu plus bel arbre de France !

Il est un symbole et une fierté pour les habitants de Bayeux. Le hêtre pleureur du jardin botanique a été élu plus bel arbre de France de l'année 2023 ce mercredi 17 janvier. Cet arbre majestueux, de 17 m de haut et 40 m de diamètre, a remporté haut la main le concours organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts (ONF) avec plus de 30 % des voix.

Direction l'Europe !

En concurrence avec quatorze autres arbres de France, il a comptabilisé 8 051 votes sur 23 177. Cette distinction lui confère une qualification immédiate pour participer au concours du plus bel arbre d'Europe. "C'est une fierté d'obtenir ce titre honorifique", a réagi Arnaud Tanquerel, maire adjoint à l'environnement, au sport et à la jeunesse en direct de l'ONF à Maisons-Alfort, où a été promulgué le résultat. Classé monument naturel et arbre remarquable de France, il est difficile de connaître son âge exact. Selon les estimations, il aurait 160 ans.

Une future exposition ?

A la suite de ce titre, la ville de Bayeux envisage de proposer aux habitants de raconter leurs souvenirs ou rencontres et de partager leurs photos de famille sous le hêtre pleureur de Bayeux, qui sert souvent de décor aux photos de mariage. Les habitants pourront envoyer leurs témoignages ou documents via une adresse mail spécifique qui sera créée pour l'occasion. "C'est la première fois qu'un arbre va avoir son adresse mail" plaisante Arnaud Tanquerel.

L'idée de la municipalité est de présenter ces documents au public. Cela pourrait prendre la forme d'une exposition ou d'une projection.