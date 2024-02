Arbre européen de l'année. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu fier du hêtre pleureur de Bayeux

Les Normands sont suspendus aux résultats. Après avoir été élu plus bel arbre de France, le majestueux hêtre pleureur de Bayeux est en compétition pour décrocher un titre européen. Et quelle surprise ce 19 février de découvrir que Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique en personne, apporte un vif soutien à notre cher arbre. Il faut dire qu'il a tous les atouts pour remporter le prestigieux concours. Du haut de ses dix-sept mètres, il est classé monument naturel depuis 1932 et labellisé "arbre remarquable de France" depuis 2000.

C'est dans une vidéo publié sur les réseaux sociaux que le ministre défend avec conviction l'arbre du Calvados. "C'est notre candidat français. Il est en campagne, je le soutiens. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement une victoire à un concours, c'est l'affirmation de notre fierté, c'est l'affirmation de la qualité de notre patrimoine naturel", explique-t-il fièrement.

Christophe Béchu rappelle que les votes sont ouverts jusqu'au 22 février. Il ne vous reste alors que deux petits jours pour donner un sacré coup de pouce au hêtre pleureur de 1860. Un message rapidement reprit par le maire de Bayeux, Patrick Gomont qui souligne : "Votez pour le numéro quatorze. Il le mérite. Bayeux le mérite, la France le mérite et la biodiversité aussi. Vous avez jusqu'au 22 février, on compte sur vous".

Pour voter, c'est ici : Arbre européen de l'année 2024