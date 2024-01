Botanique. Le plus bel arbre de France en lice pour une médaille européenne !

Du haut de ses 17 mètres, le hêtre de Bayeux a de quoi rendre fier les Normands. Majestueux, l'arbre qui aurait plus de 160 ans a été élu plus bel arbre de France le mercredi 17 janvier 2023. Il remportait, haut la main, le concours organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts (ONF) avec plus de 30 % des voix.



Direction l'Europe !

En concurrence avec quatorze autres arbres de France, il a comptabilisé 8 051 votes sur 23 177. Une distinction qui l'autorise à participer au concours du plus bel arbre d'Europe qui se déroulera du 1er au 22 février. C'est une fierté d'obtenir ce titre honorifique", a réagi Arnaud Tanquerel, maire adjoint à l'environnement, au sport et à la jeunesse en direct de l'ONF à Maisons-Alfort, où a été promulgué le résultat.

En 2023, c'est un arbre polonais qui était couronné avec 45 700 votes. Nul doute que notre hêtre pleureur, classé monument naturel depuis 1932 et labellisé "arbre remarquable de France" depuis 2000, a toutes les chances pour se faire remarquer et remporter la médaille d'or.

Pour voter : treeoftheyear.org/vote