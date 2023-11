Bayeux. Quatre choses à savoir sur le hêtre pleureur, en lice pour être arbre de l'année

Il mesure 17m de haut et 40m de diamètre. L'impressionnant hêtre pleureur du jardin botanique de Bayeux est en lice pour devenir le plus bel arbre de l'année. "Cet arbre est unique en Europe et probablement dans le monde", plaide Arnaud Tanquerel, premier adjoint en charge de l'environnement à Bayeux. Il est le seul arbre normand sélectionné pour le concours national de l'arbre de l'année organisé par le magazine Terre Sauvage et l'Office national des forêts. Qu'a-t-il de si particulier ? Voici quatre choses que vous devez savoir.

• Lire aussi. Bayeux. Le hêtre pleureur représente la Normandie au concours national de l'arbre de l'année

Il aurait 160 ans

Classé monument naturel et arbre remarquable de France, cet arbre majestueux fait la fierté des Bayeusains. De nombreuses familles en font un décor pour les photos de mariages, baptêmes et communions. Pour autant, personne n'est capable de savoir avec certitude l'année où il a été planté. Selon les estimations, l'arbre aurait 160 ans. "Le jardin botanique a été offert par un donateur. Il a été dessiné par les frères Bulher, des architectes paysagers bien connus (qui ont réalisé le parc de la Tête d'or), où les allées vont vers cet arbre. On pense donc qu'il était déjà là".

Il grandit encore

Sa taille est impressionnante : 17m de haut et 40m de diamètre. Mais ne vous fiez pas à son âge potentiel, l'arbre grandit encore de jour en jour. "C'est un arbre en pleine santé", se réjouit Arnaud Tanquerel. Cela se compte en quelques centimètres…

Il est maintenu par une structure en fer

Le hêtre pleureur est maintenu par une structure en fer Impossible de lire le son.

L'une des spécificités de cet arbre est qu'il est tenu par une structure en fer. Dans les années 2000, la Ville s'est inspirée d'un mât de bateau et d'un système de chapiteau de cirque pour maintenir les branches et surélever l'ensemble. "Tout un système de câbles maintient les branches, sinon elles tomberaient au sol, détaille Arnaud Tanquerel. C'est ce qui fait qu'il est unique !"

L'été, la plus belle saison pour l'admirer

S'il est agréable de le contempler en automne avec toutes ces feuilles dans le parc botanique, la plus belle période pour l'admirer resterait l'été. "Il est très vert, il a toutes ses feuilles et on voit les différents étages de l'arbre. Quand il fait chaud, on se met au frais en dessous, rétorque l'élu. Mais c'est un arbre qui est beau toute l'année." En hiver, vous pourrez peut-être apercevoir un couple d'écureuils s'amuser autour.

Au mardi 21 novembre, le hêtre de Bayeux est en tête du concours (plus de 5 000 voix). Il devance un autre hêtre, celui d'Ile-de-France. Vous pouvez voter jusqu'au 18 décembre. S'il remporte ce concours, la Ville de Bayeux a pour ambition de concourir pour l'arbre le plus beau d'Europe.