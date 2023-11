Bayeux. Le hêtre pleureur représente la Normandie au concours national de l'arbre de l'année

40 mètres de diamètre, plus de 3 mètres de circonférence du tronc, 1 250 m2 de surface couverte… Le hêtre pleureur du jardin botanique de Bayeux est bien un arbre majestueux. La preuve, il a été retenu pour représenter la Normandie au concours national de l'arbre de l'année. Ce concours, organisé depuis 2011 par Terre Sauvage et l'Office national des forêts, récompense le plus bel arbre du patrimoine français. Les nommés ont été dévoilés ce mercredi 8 novembre.

"Le hêtre de Bayeux se distingue par ses branches extrêmement tortueuses, avec une forte tendance à se souder entre elles. Sa couronne étalée ne retombe cependant pas jusqu'au sol, en raison des soins attentifs de plusieurs générations de jardiniers", précise le site internet du concours, qui ne manque pas de rappeler que des centaines de mètres de câbles soutiennent sa structure.

Planté depuis au moins 160 ans dans le jardin botanique de Bayeux, actuellement fermé à cause de la tempête Ciaran, cet arbre est classé monument naturel depuis 1932 et a obtenu en 2001 le label arbre remarquable.

Afin de voter pour votre arbre préféré, et donc évidemment celui de Normandie, vous avez rendez-vous ici. Les votes en ligne se clôturent le 18 décembre à 10 heures. Il faudra ensuite attendre la mi-janvier pour connaître le résultat.