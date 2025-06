[Photos] Normandie. Un manoir du XVIe siècle restauré et remis en vente à 2,1 millions d'euros

Il y a un an et demi, l'entreprise Prosper rachetait pour 900 000€ le manoir de Tourpes à Bures-sur-Dives (commune de Troarn), à l'est de Caen. Après dix mois de travaux, la bâtisse du XVIe siècle est comme neuve. Elle a été entièrement restaurée et réhabilitée luxueusement, et il n'y a plus qu'à y poser ses valises. Pierre-Emmanuel Chadefaux, directeur général de Prosper, explique que cela "permet de vivre dans des châteaux rénovés de manière authentique, avec le personnel installé sur place : les clients n'ont plus qu'à profiter de leur propriété".

Le manoir de Tourpes a été racheté 900 000€ par l'entreprise Prosper. - Alix Cagnard

Authenticité et ancrage local

Le manoir est aujourd'hui en vente à 2,1 millions d'euros pour 305m² habitables. Ses murs et sa toiture sont inscrits "monuments historiques". "On cible l'authenticité patrimoniale, donc des biens historiques, ajoute le directeur général. On travaille avec des artisans dans un rayon de maximum 30 kilomètres autour du lieu, pour avoir une vraie empreinte locale et un ruissellement dans l'économie locale." Une autre demeure est également en cours de restauration complète à 8km de là, et va être livrée dans deux mois : le château du Fresne à Argences (2,8 millions d'euros). La collection des "châteaux normands" a vocation à s'élargir sur tout le territoire.

"On cible l'authenticité patrimoniale, donc des biens historiques" : ses murs et sa toiture sont inscrits "monuments historiques". - Alix Cagnard

"On travaille avec des artisans dans un rayon de maximum 30 kilomètres autour du lieu, pour avoir une vraie empreinte locale." - Alix Cagnard