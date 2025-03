Consommation. Ce Normand cultive une plante à 200€ le kilo… et vous donne des conseils pour la récolter chez vous !

Loisirs. Imaginez une plante qui pousse dans votre jardin et qui vaut entre 100 et 200€ le kilo. C'est le pari réussi de Pierre, un passionné de jardinage installé en Normandie, qui partage ses astuces sur Instagram sous le pseudonyme Pierre le cultivateur. Son secret ? Le poivre de Sichuan, une épice asiatique recherchée par les plus grands chefs !