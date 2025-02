Normandie. Buffets à volonté : les secrets que les restaurateurs ne veulent pas que vous sachiez

Les buffets à volonté envahissent la Normandie. Dernier en date : le plus grand buffet du Calvados, qui a ouvert récemment et suscite déjà des interrogations. Comment ces restaurants sont-ils rentables alors qu'on peut soi-disant "manger à perte" ? La nourriture est-elle vraiment bonne ? Et niveau hygiène, ça donne quoi ? Spoiler alert : on a creusé la question et on vous raconte tout.

Evidement, ces secrets sont issus de constats généraux et sont loin d'être effectifs dans tous les restaurants. Mais la prochaine fois que vous irez dans un buffet à volonté et que vous constaterez une de ces astuces… vous penserez à nous !

1. Les assiettes sont plus petites pour manipuler votre cerveau

Quand on veut rentabiliser, on remplit notre assiette au maximum. Et une assiette remplie, puis vidée, puis (re)remplie, donne forcément un sentiment de satiété. Donc, une assiette plus petite vous oblige à faire plusieurs allers-retours. Résultat : votre cerveau croit que vous mangez plus qu'en réalité. Un buffet, c'est aussi un mind game !

2. Les enfants, c'est du pain béni pour le restaurateur

Les familles, c'est le jackpot : les enfants payent souvent un forfait fixe mais mangent bien moins qu'un adulte affamé venu rentabiliser son menu. Une poignée de frites et une glace, et hop, bénéfices garantis. Surtout que généralement, ils ne sont pas friands des plats les plus chers, et préfèrent les nuggets surgelés que les sushis...

On espère que vous enfants à vous adorent les sushis ! - Grok

3. Les accompagnements sont toujours au début du parcours

Avant d'atteindre la viande et les poissons, vous devez slalomer entre les pommes de terre, le riz et les pâtes. L'objectif ? Vous caler rapidement avec des féculents pas chers avant d'arriver aux protéines qui coûtent un bras.

4. Les couverts sont un piège à consommation

Vous avez déjà essayé d'attraper du saumon avec les pinces minuscules ? Pendant que vous galérez, d'autres prennent des tonnes de riz avec des louches géantes. Ce n'est pas une coïncidence : on vous pousse à privilégier les aliments moins chers.

La prochaine fois, prêtez attention aux cuillères… - Grok

5. L'abondance de légumes et féculents (et la découpe des viandes !)

Par exemple, le sac d'un kilo de pommes de terre coûte en moyenne 1,45€ en France ; d'autres légumes peuvent également être achetés à moindre coût. Et c'est pour cela que les plats du buffet regorgent souvent de toutes sortes de plats à base de pommes de terre et de riz. Le poisson et la viande sont coupés exprès en petits morceaux ou placés dans de petits plats !

6. Certains restaurateurs coupent la clim pour réduire votre appétit

La chaleur diminue l'envie de manger. Certains établissements baissent donc la clim (ou la coupent carrément) pour vous faire préférer des salades légères plutôt que des plats copieux et coûteux.

7. La nourriture est parfois surgelée, mais pas toujours mauvaise

Oui, beaucoup de plats sont réchauffés. Les nems, les crevettes et les perles de coco sortent souvent du congélateur. Mais certaines enseignes investissent dans des produits frais, notamment sur des buffets haut de gamme. Bref, c'est une loterie.

8. Les boissons sont la vraie source de profit

L'eau du robinet est gratuite, mais tout le reste est hors de prix. Un soda qui coûte 20 centimes à produire peut être facturé 4€. C'est là que les restaurateurs se rattrapent. Et encore plus sur les produits alcoolisés.

Eaux pétillantes, boissons alcoolisées, sodas… et cafés ! - Grok

9. Vous pouvez payer une amende si vous gaspillez

Certains buffets font payer une "amende anti-gâchis" : si vous ne finissez pas votre assiette, 1 à 2€ s'ajoute à votre note. Une technique radicale mais efficace pour éviter le gaspillage. Et vous limiter sur le remplissage de vos assiettes, donc multiplier les allers-retours, donc on en revient à l'astuce n°1 : c'est un cercle vicieux (ou vertueux, ça dépend pour qui !)

10. Les protections en verre au-dessus des plats sont une invention anti-éternuements

Johnny Garno, un restaurateur américain, était tellement parano des bactéries qu'il a inventé ces vitres en verre au-dessus des plats. Depuis, c'est devenu un standard. Et tant mieux !

Merci à lui de nous protéger de ceux qui n'ont rien retenu de la période Covid : on tousse dans son coude !! - Grok

11. L'hygiène dépend plus des clients que du restaurant

La chaîne du froid est généralement respectée, mais ce sont surtout les clients qui posent problème : ils toussent sur les plats, utilisent leurs doigts pour se servir et parfois même reposent des aliments.

12. Très peu de gens rentabilisent vraiment le prix du buffet

Vous pensez faire une affaire en mangeant comme un ogre ? En réalité, très peu de clients rentabilisent leur repas, car la plupart des aliments (féculents, légumes) ne coûtent presque rien. Les restaurants comptent sur le fait que votre appétit a des limites.

3. Les plats chers se remplissent étrangement moins vite

Avez-vous déjà remarqué que les plats des accompagnements dans les buffets étaient toujours pleins et ceux avec la viande ou les fruits de mer à moitié vides ? Il s'avère que les serveurs ont parfois pour instruction de ne pas trop se presser pour remplir les plats de produits chers, et de toujours laisser les plats les plus copieux et bon marché à disposition des clients.