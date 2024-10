Giverny. Une journée chez Claude Monet, dans ses jardins à Giverny

La maison de Claude Monet, à Giverny, est un lieu incontournable pour les amateurs d'impressionnisme. Elle accueille chaque année de très nombreux visiteurs.

L'ancienne propriété du père de ce courant artistique compte un espace vert de 2,5 hectares qui ravit les petits et grands. Les jardins de Giverny sont essentiels pour comprendre les œuvres réalisées par Claude Monet. Ils étaient à la fois son inspiration et son sujet principal. Les variations de lumière et de couleurs qu'il observait dans ces jardins se retrouvent dans ses plus célèbres peintures, telles que "Les Nymphéas" et "Le pont japonais".

Pratique. Tel. 02 32 51 28 21. Tarifs : De 6,50€ à 11€ l'entrée.