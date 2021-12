Paradisiaque. (Re)découvrez les jardins de Claude Monet à Giverny

C'est aux confins de l'Eure que le peintre Claude Monet s'installe à l'âge de 43 ans. Il construit à Giverny sa plus belle oeuvre "Un tableau à même la nature": un jardin véritablement unique en son genre.

L'amour du jardinage

Las de la vie banlieusarde, Claude Monet découvre en 1883 cette propriété en bord de Seine. Quoiqu'alors en grandes difficultés financières, il loue ce terrain et cette maison grâce au soutien financier de son marchand d'art Durand Ruel.

Pour l'artiste qui aime à dire qu'en dehors du jardinage et de la peinture, il ne sait rien faire, ce terrain va devenir un formidable terreau propice à ses recherches esthétiques. Aidé de ses enfants, il sème, laboure la terre, arrache les mauvaises herbes et transforme peu à peu ce verger de pommiers en un délicieux jardin fleuri. Une tâche à laquelle il s'attelle naturellement car le peintre a toujours entretenu un jardin dans ses précédentes résidences.

Une escale hors du temps

Après plusieurs expositions qui vont lui assurer un revenu régulier et une réputation, le peintre peut enfin se permettre d'acheter cette propriété sept ans après son installation et agrandit son jardin en acquérant un terrain marécageux où coule un affluent de la Seine.

C'est ici qu'il va créer le bassin des nymphéas. Ce jardin d'eau va lui inspirer une de ses plus belles séries: celle des nymphéas, des plantes aquatiques venues d'Asie qui fascinent le peintre. Il compose des toiles chatoyantes de lumières apposant des couleurs pures sur la toile pour exprimer simultanément la transparence de l'eau, sa surface et ses reflets fugaces: un travail extrêmement complexe auquel il peut se consacrer des mois entiers.

Une authentique reconstitution

Ouvert au public dans les années 80, le jardin, réduit à l'état de friche a dû alors être complètement reconstruit. Afin d'en ressusciter l'âme, le jardinier paysagiste Gilbert Vahé exploite les témoignages, exhume les lettres par lesquelles Claude Monet commandait ses graines et plantes et s'inspire de ces toiles.

Sans cesse renouvelé, le jardin change de physionomie au fil des saisons mais reste toujours en pleine floraison ainsi que l'a souhaité Monet. Aujourd'hui entretenu par une équipe de huit jardiniers, le jardin est depuis la mort du fils de Monet la propriété de l'Institut des beaux-arts. Grâce à son investissement au cours de ces dernières décennies et aux soutiens financiers de mécènes américains, en parcourant les allées jardins et la maison restaurée il vous semblera sentir encore la présence en ces lieux du leader de l'impressionnisme, grande barbe grisonnante, sabots aux pieds, et cigarette au bord des lèvres.

Pratique. Tous les jours jusqu'au 1er novembre. Fondation Claude Monet à Giverny. Tarifs 0 à 9,5€. fondation-monet.com. Attention: nous vous conseillons d'acheter vos billets en ligne pour éviter la file d'attente sur place.

