Braquage du Louvre. L'un des principaux suspects a été interpellé à Laval, trois autres personnes arrêtées

Quatre personnes supplémentaires ont été interpellées, ce mardi 25 novembre, dans l'enquête sur le casse du siècle au musée du Louvre le 19 octobre dernier. Ils vont être entendus par les enquêteurs, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau. Il s'agit de deux hommes, âgés de 38 et 39 ans, et de deux femmes, âgées de 31 et 40 ans, tous originaires de région parisienne, a spécifié le parquet.

Coup de filet à Laval

La Brigade de répression du banditisme de Paris a réalisé ces interpellations à Laval dans la matinée de ce mardi, selon une information du Parisien. Toujours selon le quotidien, l'un des deux hommes arrêtés serait le dernier membre recherché du commando du braquage. Il serait actuellement placé en garde à vue notamment pour "vol en bande organisée" et "association de malfaiteurs" dans les locaux de la police judiciaire parisienne.

Avec AFP.