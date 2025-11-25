En ce moment SOME SAY NEA
Rouen. De la prison ferme pour un dealer de cocaïne et d'héroïne

Sécurité. Un homme de 35 ans a été arrêté à Rouen pour trafic de cocaïne et d'héroïne. Il a été surveillé pendant plusieurs jours. Il a été condamné à 18 mois de prison dont 9 mois ferme.

Publié le 25/11/2025 à 14h21 - Par Gilles Anthoine
Un homme de 35 ans a été arrêté pour un trafic de cocaïne et d'héroïne autour de la place Saint-Marc à Rouen. Il a été condamné à 18 mois de prison dont 9 ferme. - Illustration

Les enquêteurs de la Division de la criminalité territoriale (DCT) de Seine-Maritime ont arrêté un homme de 35 ans, mercredi 19 novembre à 6h, rue Marie Curie à Rouen.

Il était sous surveillance depuis plusieurs jours. Il était soupçonné de vendre de la cocaïne et de l'héroïne dans le centre-ville de Rouen. Son trafic s'organisait autour de la place Saint-Marc.

Lors de la perquisition de son domicile, la police a retrouvé 40 grammes de cocaïne. L'homme n'était connu des policiers que pour des conduites sans permis.

En comparution immédiate, il a été condamné à 18 mois de prison dont 9 ferme.

